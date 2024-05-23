部桃院長月薪60萬？衛福部闢謠、新院長人選即將揭曉

原本外界盛傳5月20日後，衛福部前次長王必勝可能將接任衛福部桃園醫院院長，月薪至少60萬元，但最新消息指出他可能轉戰開發金旗下的中華開發資本。衛福部醫福會副執行長楊南屏指出，部桃院長的薪水跟媒體報導仍有落差，並沒有這麼高。另外，部桃院長新人選近期將出來，請外界給衛福部一些時間。

部立桃園醫院目前由陳日昌擔任代理院長，已代理長達23個月。楊南屏表示，根據部立醫院的院長、副院長相關任用辦法，代理期限最長為2年，確實已經接近上限，現在衛福部已經開始著手法定程序，但要按照既定程序走，要再給衛福部一點時間。

據了解，總統大選後到5月20日新舊內閣交接前，人事凍結，因此新任部立桃園醫院院長人選尚未出爐。楊南屏指出，原本的部立桃園醫院院長屆齡退休，當時為疫情期間，陳日昌接任數個集中檢疫所的指揮官，因此考量業務熟悉先由時任副院長陳日昌暫時代理院長。後來，因為醫院評鑑，部立桃園醫院要拚升格醫學中心，為避免陣前換將，所以持續由陳日昌代理。

另外，有媒體報導部立桃園醫院院長月薪至少60萬元。楊南屏指出，不可能有那麼高的薪水，然而部立醫院院長薪水並沒有公定價。每個醫院的院長、副院長都是公務員，本俸與年資有關，也會受到願營運績效得獎勵金影響，並沒有固定薪水。