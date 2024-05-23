男人40歲後小心散發難聞熟男味！醫生揭秘油垢味原因

男人隨著年齡增長，特別是到了40歲之後，就會感受到身體上的變化，特別是因為賀爾蒙變化的關係，會出現睡眠困難、情緒波動、掉髮、體重上升等關係，甚至可能記憶力衰退，或是三高狀況發生，另外男人過了40歲，身體還會散發出油垢的「熟男味」，會讓人感覺特別難聞，此時就要特別注意。

有別於20歲男性的汗味，以及50歲以上的老人味，40歲之後的男人，身上會出現油垢味，特別是從頭髮散發出來，因為頭皮上的油脂會黏稠且不易洗乾淨，就會散發味道。

前台中榮總家醫科醫生陳衛華指出，熟男味產生的原因，是因為皮膚上的表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌，在代謝汗水裡含有乳酸的過程中，會產出惡臭的丁二酮，丁二酮再與皮脂的中鏈脂肪酸混合後，就會散發出難聞的油垢味，特別容易出現在40歲男性的後頭部，所以會飄散異味，醫生提醒，因此要注意清潔問題，選擇具有高洗淨力的抗菌洗髮精和沐浴露，才能防止臭味發生。