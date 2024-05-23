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男人40歲後小心散發難聞熟男味！醫生揭秘油垢味原因

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
40歲後的男人，要注意身上的熟男味。圖／摘自pexels
40歲後的男人，要注意身上的熟男味。圖／摘自pexels

男人隨著年齡增長，特別是到了40歲之後，就會感受到身體上的變化，特別是因為賀爾蒙變化的關係，會出現睡眠困難、情緒波動、掉髮、體重上升等關係，甚至可能記憶力衰退，或是三高狀況發生，另外男人過了40歲，身體還會散發出油垢的「熟男味」，會讓人感覺特別難聞，此時就要特別注意。

有別於20歲男性的汗味，以及50歲以上的老人味，40歲之後的男人，身上會出現油垢味，特別是從頭髮散發出來，因為頭皮上的油脂會黏稠且不易洗乾淨，就會散發味道。

前台中榮總家醫科醫生陳衛華指出，熟男味產生的原因，是因為皮膚上的表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌，在代謝汗水裡含有乳酸的過程中，會產出惡臭的丁二酮，丁二酮再與皮脂的中鏈脂肪酸混合後，就會散發出難聞的油垢味，特別容易出現在40歲男性的後頭部，所以會飄散異味，醫生提醒，因此要注意清潔問題，選擇具有高洗淨力的抗菌洗髮精和沐浴露，才能防止臭味發生。

要如何挑選洗沐用品，要特別注意其中成分，是否有良好的清潔成分，可以選用添加有胺基酸深層洗淨成分，能夠洗淨堆積在毛孔內的熟男黏膩油脂，或是挑選添加黃酮類化合物的植物精華，能夠抑制丁二酮產生，避免熟男味，日本LÚCIDO倫士度就推出熟男專用洗髮精、沐浴露，新推出含有草本柑橘香調的洗髮精和沐浴露。

LÚCIDO倫士度推出草本柑橘香氣的洗沐用品。圖／LÚCIDO倫士度提供
LÚCIDO倫士度推出草本柑橘香氣的洗沐用品。圖／LÚCIDO倫士度提供
40歲後的男人，要注意身上的熟男味。圖／摘自pexels
40歲後的男人，要注意身上的熟男味。圖／摘自pexels

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