逆轉腎病惡化 中醫師：中藥≠早藥 中醫中藥可護腎

民眾有「長期吃中藥會傷腎」的觀念，甚至造成洗腎傷害，這是真的嗎？台北市中醫師公會為翻轉吃中藥傷腎的惡名，邀請中醫師分享中醫腎病成效的研究、中醫對糖尿病腎病的治療、如何預防腎病的發生，強調「看中醫吃中藥可護腎」，而且洗腎風險降低。

中醫師公會全國聯合會媒宣主委、中醫師陳潮宗表示，25年前的馬兜鈴事件，造成民眾對中藥的恐慌，衛福部中醫藥司已於2003年明令公告禁用。政府對含馬兜鈴酸的中藥材嚴格管理，包括廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等，但真正會傷腎的是「中草藥」，尤其是來路不明的草藥與藥酒、偏方。

陳潮宗說，慢性腎病已成新國病，台灣每8位成人就有1位發生腎臟病變，20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已逾12%，有超過9成的早期腎臟病患者罹病卻不自知。中醫於2020年開始執行「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，藉由早期介入腎臟病治療，能達到減緩腎病惡化、延緩洗腎時程。

中醫師公會全國聯合會秘書長陳博淵提到，希望導正民眾對吃中藥傷腎的錯誤觀念，強調中藥與中草藥不同，只要配合醫囑、長期服用中醫醫療院所的合格藥方，能達到延緩慢性腎臟病第3、4、5期病人腎功能的惡化程度。

根據台灣腎臟及毒物科團隊進行研究，追蹤2000年到2008接受中醫治療患者，惡化成末期腎臟疾病（ESRD）的風險顯著降低；接受中醫治療組的風險比率約為純西醫治療組的0.47倍，且治療時間愈長，效果愈佳。

糖尿病是造成腎臟病的主要原因，關鍵是「血糖控制不良」，產生蛋白尿、造成腎絲球過濾率增加。全民健保資料庫顯示，長期且正確使用中藥不只不傷腎，對腎功能的保全有良好助益，包括對糖尿病腎臟病的治療效果。

中國醫大附醫中醫部主治醫師歐世宸分享，使用健保中藥的糖尿病患者，罹患腎臟病風險降低31%；糖尿病腎臟病患者使用健保中藥後，惡化為末期腎臟病的風險降低19%，死亡風險降低一半。

關於糖尿病腎臟病患者在接受中醫治療時，應規律抽血檢驗、嚴格配合飲食禁忌、病情穩定前應持續中醫治療，另勿自行服用成藥、草藥、中藥或保健食品，購買來路不明的藥材補身危險又傷身。