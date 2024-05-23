勞保年改勞長稱「撥補就是改革」 藍委：軍公教年改何必砍？

勞動部長何佩珊立院委員會備詢今初登場。對於備受外界關注的勞保年改議題，她定調「撥補就是改革」，更稱蔡政府時代的年改草案「繳多、領少、延後退」會付出太高代價，社會承擔不起。但藍委質疑，如果撥補就是改革，當初軍公教年改何必改？並提醒賴政府，撥補只是治標、不治本。

何佩珊在答覆國民黨立委涂權吉質詢時表示，「多繳、少領、延後退」是前總統蔡英文嘗試提出的改革方式，但當時各黨都不支持，顯然「在勞保年改是不適用的」，且這樣的改革方向，要付出的社會成本、代價都太高，恐怕整體社會都承擔不起，因為勞保是1050萬人的社會保險，幾乎等於國民基礎年金的角色。

她也指出，所謂勞保潛藏債務，指的是1千多萬勞工都將勞保給付提領出來，實務上不可能發生，因此潛藏債務不算負債，只是可能發生的給付責任，未來勞動部將努力開源，例如增加投資績效、依法提高保費費率，目前依法還有提高費率的空間。

面對國民黨立委王育敏提問，賴清德總統是否不走前總統蔡英文路線，任內不啟動任何的年金改革？何佩珊說，施政是延續的，但過去確實有值得檢討之處。王進一步追問，前總統蔡英文當時說軍公教勞會一起年改，是不是在騙人？何佩珊則說，蔡政府嘗試在2017年將年改草案送入立院，但在立院未獲朝野支持，無法推動，就是有失敗的經驗，才進行檢討。

對於何佩珊今不斷重申「撥補就是改革」，王育敏質疑，這與大家認知差得有點遠，如果撥補就是改革，人數更少軍公教年改當初怎不用撥補？

王育敏指出，賴政府當然可以提撥捕，她也尊重政府不啟動勞保年改，但撥補是治標不治本，政府有責任承擔、面對問題，如果撥補這麼簡單，只要有政府在、年金就不會倒，當初就不必啟動軍公教年改，降低所得替代率。

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