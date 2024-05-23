6月生效！Uber Eats將為外送合作夥伴提供第三人責任險

為了提供外送夥伴更多安全保障，Uber Eats與明台產物保險今宣布，為Uber Eats上的外送合作夥伴量身定做的第一個第三人責任險方案已經取得保險主管機關核准，並且預計於6月1日生效。Uber Eats將為其平台上約7萬名活躍外送合作夥伴提供第三人責任險並全額支付此保險費用，冀望為他們在接單時帶來多一份的安心。

也就是說，從6月起，Uber Eats的外送合作夥伴除了享有從2020年起即開始提供的團體傷害險保障之外，透過明台產物保險的第三人責任保險商品，在外送行程中如因意外事故造成第三方傷亡的情況，將有相關保險方案啟動相關處理和保障，保障期間為外送合作夥伴於Uber Driver App接受外送訂單之時起算，至外送合作夥伴完成外送或依據系統紀錄訂單被取消之時為止，前述終止時點以二者較早發生之時間點為準。每一意外事故體傷或死亡之最高保險理賠金額為新台幣400萬元。