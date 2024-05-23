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Apple Music百大專輯榜冠軍揭曉！一站收藏所有專輯、背後動人故事

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Lauryn Hill與她的100 Best Albums獎座合影。獎座以噴砂陽極氧化鋁金屬製成，材料完全來自回收的Apple產品。照片由Irma Mchedlishvili拍攝。圖／蘋果提供
Lauryn Hill與她的100 Best Albums獎座合影。獎座以噴砂陽極氧化鋁金屬製成，材料完全來自回收的Apple產品。照片由Irma Mchedlishvili拍攝。圖／蘋果提供

Apple Music「100 Best Albums」歷年百大最佳專輯榜單前10名正式揭曉，由《The Miseducation of Lauryn Hill》榮登第1名。發表日當天，Apple Music的Zane Lowe和Ebro Darden與傳奇唱片製作人、創作家兼表演者Nile Rodgers以及葛萊美提名藝人兼製作人Maggie Rogers一起坐下來，Apple Music全球播送的特別圓桌會議（music.apple.com/tw）中回顧這份名單，為上榜者喝采。

Apple Music的100 Best Albums排行榜是現代21世紀的榜單，表揚歷年來製作出的最優質唱片，由Apple Music的專家團隊與精選的藝人、詞曲作者、製作人和產業專業人士一同精心製作。這份榜單是編輯精選內容，完全獨立於Apple Music上的任何串流數據，就像是一封情書，寫給為樂迷形塑音樂界的那些唱片。

樂迷們除了可以透過100 Best微型網站（https://100best.music.apple.com/tw）聆聽得獎專輯、觀看每張專輯的深入分析、存檔的訪談內容之外，作為額外送給樂迷的禮物，Apple Music創作了100個音訊片段放上Apple Podcast（apple.co/100BestRadio），講述每張專輯的故事，並說明其重要性以及在榜單中的地位。這些片段由音樂專家團隊撰寫，並由獲獎的音訊編輯者編輯，是Apple Music 100 Best Albums的聲音良伴。

Apple Music為這100張上榜專輯創作了100個音訊片段，講述每張專輯的故事。圖／蘋果提供
Apple Music為這100張上榜專輯創作了100個音訊片段，講述每張專輯的故事。圖／蘋果提供

團隊 榜單 音樂

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