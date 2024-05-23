Apple Music百大專輯榜冠軍揭曉！一站收藏所有專輯、背後動人故事

Apple Music「100 Best Albums」歷年百大最佳專輯榜單前10名正式揭曉，由《The Miseducation of Lauryn Hill》榮登第1名。發表日當天，Apple Music的Zane Lowe和Ebro Darden與傳奇唱片製作人、創作家兼表演者Nile Rodgers以及葛萊美提名藝人兼製作人Maggie Rogers一起坐下來，Apple Music全球播送的特別圓桌會議（music.apple.com/tw）中回顧這份名單，為上榜者喝采。

Apple Music的100 Best Albums排行榜是現代21世紀的榜單，表揚歷年來製作出的最優質唱片，由Apple Music的專家團隊與精選的藝人、詞曲作者、製作人和產業專業人士一同精心製作。這份榜單是編輯精選內容，完全獨立於Apple Music上的任何串流數據，就像是一封情書，寫給為樂迷形塑音樂界的那些唱片。