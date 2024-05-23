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替女性解開家庭照顧束縛 勞動部將研議照顧留職停薪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊今天說，勞動部將研議照顧留職停薪制度。記者葉冠妤/攝影
勞動部長何佩珊今天說，勞動部將研議照顧留職停薪制度。記者葉冠妤/攝影

台灣工時過高、請假不夠彈性，必須顧老、顧小的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，也因此我國女性勞工婚育後的勞參率低於日韓。勞動部長何佩珊今表示，勞動部將研議「照顧留職停薪」等制度，替女性解開家庭照顧責任的束縛。

華人社會傳統觀念下，家庭照顧多由女性負責，不少女性被迫犧牲職涯發展、退出勞動市場。何佩珊今在立院社福衛環委員會進行業務報告時指出，未來工作重點之一是推動「雙就業、雙照顧」，促進工作與家庭平衡，勞動部將研議試辦方案及獎勵措施，找出適用受僱者可兼顧工作與家庭照顧的可行方案及彈性工作方式，並加強鼓勵雇主營造友善職場育兒環境，再作合宜入法。

面對立委黃秀芳質詢指台灣婦女勞參率在婚育後下降，50歲後女性勞參率更低於日、韓等鄰近國家，二度就業婦女重返職場不易，何佩珊坦言，若她有家庭照顧需求，現在的年齡可能也會面臨回歸職場的難題，婦女中年後照顧責任加重，是因為許多家庭照顧都會落在婦女身上，因此必須想辦法幫女性解開照顧責任的束縛。

她進一步指出，勞動部將研議推動育嬰留停、照顧留停制度，包括許多立法委員關注的照顧假等，也考慮讓移工可以進入長照體系，作為補充式服務，緩解女性的照顧責任。

勞動部 重返職場

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