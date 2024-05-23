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空品標準修正過鬆 環團：PM2.5年均值應下修至9μg/m3

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團表示，空氣品質可務實穩健逐步改善，健康防護則不能等，目前的空品標準及修正草案內容都過於寬鬆，民眾的呼吸暴露於致癌物中而不知。空汙示意圖。本報資料照
環團表示，空氣品質可務實穩健逐步改善，健康防護則不能等，目前的空品標準及修正草案內容都過於寬鬆，民眾的呼吸暴露於致癌物中而不知。空汙示意圖。本報資料照

環境部今年4月29日預告修訂加嚴空氣品質標準，其中細懸浮微粒（PM2.5）年平均值將由15μg/m3（微克/立方米）加嚴至12μg/m3，但環團表示，目前的空品標準及修正草案內容都過於寬鬆，民眾的呼吸暴露於致癌物中而不知，美國基於人體健康研究證據已將其年均標準下修為9μg/m3，台灣應比照加嚴。

環境部長彭啟明日前指出，全國各地區空氣品質皆呈現穩步改善趨勢，PM2.5全國年平均值已由2016年20µg/m3下降至2023年的13.7µg/m3，改善率達32%，也達到PM2.5空氣品質標準15µg/m3。為了持續精進空氣品質，環境部提出空氣汙染防制第二期方案經行政院核定，同時於4月29日預告修訂加嚴空氣品質標準，將搭配第二期空氣汙染防制方案八面向37項減量策略，採取務實穩健步伐逐步改善空氣品質。

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、環境權保障基金會等團體今天共同舉辦記者會，地球公民基金會執行長王敏玲指出，目前PM2.5的空品標準15μg/m3早已不符合公衛等學界研究事實，錯誤的良好燈號將使民眾誤判，美國基於人體健康研究證據已將其年均標準下修為 9μg/m3，PM2.5對台灣人的健康傷害不會比較輕，應比照加嚴。

台南市家醫科醫師潘致遠表示，環境部根據國衛院的研究成果並考量防制成本與經濟效益，預定修為12μg/m3，但是PM2.5的24小時平均值竟然原封不動為35μg/m3，依美國國家環保局的說法，此次美國空品標準調整預計可望於2032年前增進460億美金的淨健康效益，包括防止4500人過早死亡、避免29萬個工作天損失。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼表示，這次環境部4年一次的空氣品質標準修法，對於下修的部分強度仍不足，實際上就是一種「無感修法」，關於PM2.5的24小時平均值卻沒有同步調降，不從24小時平均值開始要求，難道年均值會憑空改善嗎？呼籲PM2.5的24小時平均值可以調降至25μg/m3，也希望環境部盡快修正連動空氣品質指標（AQI）。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，520後新政府上台，環境部不僅要面對該如何讓台灣2050年達到淨零排放的目標，升格後的環境部大氣司也提及其業務亮點，包含減空汙及減碳共利成效，期待在2050淨零排放的目標，減空汙與減碳的力道能同步加強。

PM2.5 環境部 空氣品質

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