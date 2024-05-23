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機車危險感知影片增22部動畫 體驗更多元

中央社／ 台北23日電

交通部公路局「機車危險感知教育平台」原本已有95部實境拍攝的影片，今天再上架22部，全部動畫製作，體驗更多元。

公路局發布新聞稿，為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，108年4月15日建置「機車危險感知教育平台」（https://hpt.thb.gov.tw），先前已提供95部影片讓民眾體驗，今天再上架22部動畫影片，可體驗的影片總數達117部。

公路局表示，為模擬實境影片較不易拍攝的情境，如平交道、隧道濃霧、違規及路面油漬等，這次上架影片皆為動畫製作，體驗更多元。

除了增加危險感知影片外，題庫題目也增加74題，包括：從新影片中增加「行為判斷」、「風險問答」及「複合」等不同題目型態各22題。

另外，為加強機車騎士在非號誌化路口的路權判斷能力，公路局也從現有8部「非號誌化路口讓車」的影片中，新增8題路權判斷題目。

公路局說，現行須完成5部危險感知影片體驗且答對4題以上，並觀看全部解析影片後，才能至監理服務網登錄體驗紀錄及預約機車考照的作法並未改變。這次新增動畫新型態題目，民眾務必要注意每題開頭題目說明，相關題型測驗說明可至平台「測驗說明」專區下閱讀，專區也提供不同題型的影片說明及模擬測驗。

公路局提醒，於機車危險感知教育平台體驗影片後，要記得再觀看正解影片，正解影片除針對危險情境或行為判斷說明外，還有潛在危險提醒及所涉交通法規詳解，可提升民眾自身防護力。

動畫 影片

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