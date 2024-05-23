影／與病毒共存 藍委籲由基層診所攔截輕症以防重症

國民黨立委羅庭瑋、牛煦庭上午與台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿、秘書長陳渃晴等人共同舉行「請新內閣到任就要上手：新冠高危防範應及早，基層篩檢SOP不可少」記者會。針對台灣如何安全與病毒共存，現有的公費快篩和防疫物資要如何有效用來保障國人健康提出建議，也呼籲新政府不要輕忽病毒可能帶來的威脅。

羅庭瑋表示，國內COVID-19疫情已趨緩，原先規定前往診所、醫院等特定場所需要配戴口罩，但自5月19日起改為「建議」佩戴口罩場所，也就是說國內口罩令將全面解封不再強制配戴，雖然遠離COVID-19的不便，但威脅仍持續存在，千萬不可以掉以輕心。

羅庭瑋指出，根據疾管署資料，1至3月統計顯示，新冠肺炎重症死亡人數是流感的8.3倍，顯示新冠肺炎對高風險族群的嚴重威脅。因此，若要避免中重症發生，要與新冠病毒共存，輕症攔截將是相當重要的一道關卡。

牛煦庭表示，新冠病毒經過幾次的變異，基本上已經流感化了，從一般人的角度來講，就是與病毒共存，這是全世界防疫的一個概念跟主流，但是我們不能不注意到一群相對弱勢的高風險特定族群，他們即便在這個共存的大環境下，受到不良影響的機率還是相當高的。牛煦庭提醒新政府，不應該忘記這群相對少數。相對弱勢的的病友，應該要讓他們可以有一個更完善的防備機制，這是施政可以更細心的地方。