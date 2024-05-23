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立委質疑外送平台合併已構成獨占 李鎂：要看資料進一步分析判斷

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對Uber Eats以9億5千萬美元（約新台幣308億元）併購foodpanda送件，立委質疑光從市場集中度及提高定價能力都已構成獨占，「應該不會過吧？」公平會主委李鎂（圖）表示要看資料才能進一步分析判斷。記者曾學仁／攝影
針對Uber Eats以9億5千萬美元（約新台幣308億元）併購foodpanda送件，立委質疑光從市場集中度及提高定價能力都已構成獨占，「應該不會過吧？」公平會主委李鎂（圖）表示要看資料才能進一步分析判斷。記者曾學仁／攝影

立法院經濟委員會上午邀請公平交易委員會主任委員李鎂就「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」進行報告並備質詢。

針對Uber Eats以9億5千萬美元（約新台幣308億元）併購foodpanda送件，公平會表示將從市場集中度、併購後提高定價能力等四個面向審查，立委質疑光從市場集中度及提高定價能力都已構成獨占，「應該不會過吧？」公平會主委李鎂並未鬆口，僅表示要看資料才能進一步分析判斷。

立委指出二家外送平台之前已經降低外送員薪資，平台對店家抽成更高達30%－40%，合併後抽成不是更高，羊毛出在羊身上，對消費者衝擊一定更大，質疑合併後是否已構成獨占。

外送員 消費者 薪資

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