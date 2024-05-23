快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友困惑，直接用電子鍋的內鍋洗米究竟可不可行。電子鍋示意圖。圖／Ingimage
一位網友困惑，直接用電子鍋的內鍋洗米究竟可不可行。電子鍋示意圖。圖／Ingimage

日本品牌的家電因為品質穩定，深得不少民眾喜愛。有網友在PTT上發文表示，自己平時都直接用電子鍋的內鍋來洗米。不過近日他卻耳聞，日牌的電子鍋內鍋只能拿來煮飯，不能洗米，否則會破壞鍋子塗層。讓原PO不禁疑惑，「我只是用手搓米，這樣就會把塗層磨掉」？

對此，有網友表示這樣做容易造成內鍋損傷，「用內鍋洗米，沒幾天就磨光塗層了」、「米很硬，久有刮痕而已」、「洗久了會黏鍋」、「你的鍋子會壞很快」、「真的會洗壞，之前我家的就重買一個」、「那個內鍋超貴！別這樣糟蹋」。

不過也有網友表示，能不能洗仍要看家裡買的是什麼型號，「象印的說明書就是用內鍋洗米，日本最大的兩個牌子象印跟虎牌都說可以了」、「要看牌子跟型號吧，有些可以有些不行」、「除非你是那種營業用、沒塗層的電鍋才適合直接洗」、「我記得新出的有些款式可以用內鍋洗」。

而根據日本家電大廠「象印」的官網表示，近年能用內鍋洗米的電子鍋已成為主流，只要洗米時的動作溫柔，內鍋的塗層就不會剝落。不過，市面上仍有少數幾款禁止用內鍋洗米的機型，建議先翻閱說明書確認後再進行操作。

此外，象印也提醒，以下11點錯誤的使用方法，可能會造成塗層及內鍋表面損傷，應儘量避免：

1.用攪拌器洗米

2.將金屬製的篩網放入後洗米

3.為了去掉黏住的米粒，用飯匙敲打內鍋

4.將碗盤放在內鍋裡浸泡

5.用鬃刷清潔鍋子

6.用海綿菜瓜布較粗的一面清潔鍋子

7.使用研磨粉清潔鍋子

8.將鍋子倒掛在烘乾機、碗盤瀝乾架上

9.將鍋子倒扣後放在水槽、桌上滑動

10.洗米時米中混入異物

11.製作醋飯等料理時，直接在內鍋裡加醋後攪拌

家電 廚房 料理

延伸閱讀

訂房明明選「無早餐」…日本飯店貼心政策讓他驚喜 網讚：進化好多

在日本會被白眼！搭大眾運輸常遇「1行為」超妨礙人 一票苦主：怎麼下車

立院外萬人圍城都年輕人？七年級生挨批「不關心國家」 不滿吐槽：被騙過了謝謝

學生都掃光！國小營養午餐「起司馬鈴薯蒸蛋」爆紅 食譜吸220萬網友朝聖

相關新聞

北市士林區停電影響逾1萬戶 故宮也停「一片漆黑」

位在台北市士林區的國立故宮博物院北部院區，今上午約11點多傳出停電，館方啟動緊急照明並疏散人員。據指出，因6萬9仟伏社子...

替女性解開家庭照顧束縛 勞動部將研議照顧留職停薪

台灣工時過高、請假不夠彈性，必須顧老、顧小的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，也因此我國女性勞工婚...

首颱艾維尼有望？熱低壓上午生成最新路徑曝

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海熱帶...

太神奇！蘋果手機遺落合歡山1年半 失而復得還能正常使用

一名胡姓男子2022年10月底去合歡山北峰爬山，使用的蘋果手機不慎遺失，當天他還折返沿著山路來回尋找多次未著，沒想到經過...

0403花蓮地震震出2堰塞湖 致災風險持續提高

花蓮震後正逢5至10月台灣地區汛期，農業部林業保育署啟動各項治山防災防汛先期整備工作，針對各地區分署轄區內重點防汛區域強...

6月生效！Uber Eats將為外送合作夥伴提供第三人責任險

為了提供外送夥伴更多安全保障，Uber Eats與明台產物保險今宣布，為Uber Eats上的外送合作夥伴量身定做的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。