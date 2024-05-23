用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

日本品牌的家電因為品質穩定，深得不少民眾喜愛。有網友在PTT上發文表示，自己平時都直接用電子鍋的內鍋來洗米。不過近日他卻耳聞，日牌的電子鍋內鍋只能拿來煮飯，不能洗米，否則會破壞鍋子塗層。讓原PO不禁疑惑，「我只是用手搓米，這樣就會把塗層磨掉」？

對此，有網友表示這樣做容易造成內鍋損傷，「用內鍋洗米，沒幾天就磨光塗層了」、「米很硬，久有刮痕而已」、「洗久了會黏鍋」、「你的鍋子會壞很快」、「真的會洗壞，之前我家的就重買一個」、「那個內鍋超貴！別這樣糟蹋」。

不過也有網友表示，能不能洗仍要看家裡買的是什麼型號，「象印的說明書就是用內鍋洗米，日本最大的兩個牌子象印跟虎牌都說可以了」、「要看牌子跟型號吧，有些可以有些不行」、「除非你是那種營業用、沒塗層的電鍋才適合直接洗」、「我記得新出的有些款式可以用內鍋洗」。

而根據日本家電大廠「象印」的官網表示，近年能用內鍋洗米的電子鍋已成為主流，只要洗米時的動作溫柔，內鍋的塗層就不會剝落。不過，市面上仍有少數幾款禁止用內鍋洗米的機型，建議先翻閱說明書確認後再進行操作。

此外，象印也提醒，以下11點錯誤的使用方法，可能會造成塗層及內鍋表面損傷，應儘量避免：