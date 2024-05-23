端午連假國5車潮將回升 實施匝道封閉、高乘載管制

端午連續假期將至，0403花蓮地震影響當地觀光，高速公路局觀察，國道5號往宜蘭地區旅次已逐漸回升，預估連假前1日及連假期間國道5號將有大量往宜蘭旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況，將規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路前往，可望較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局表示，根據歷年端午節連假大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於端午節連假前1日上午9點至凌晨0點、連假首日清晨5點至下午4點、第2日清晨6點至下午3點，及北向宜蘭至坪林路段於連假第2日上午11點至凌晨0點及收假日上午9點至晚間10點，車速將低於每小時40公里，預估行車時間為平常的5至7倍。

高公局呼籲，用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線。若仍有開車行駛國5需求，連假首日0點至中午12點及第2日清晨5點至中午12點實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第2日及收假日於下午1點至晚間6點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。