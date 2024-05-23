快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假國5車潮將回升 實施匝道封閉、高乘載管制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台9線替代道路示意圖。圖／高公局提供
台9線替代道路示意圖。圖／高公局提供

端午連續假期將至，0403花蓮地震影響當地觀光，高速公路局觀察，國道5號往宜蘭地區旅次已逐漸回升，預估連假前1日及連假期間國道5號將有大量往宜蘭旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況，將規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路前往，可望較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局表示，根據歷年端午節連假大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於端午節連假前1日上午9點至凌晨0點、連假首日清晨5點至下午4點、第2日清晨6點至下午3點，及北向宜蘭至坪林路段於連假第2日上午11點至凌晨0點及收假日上午9點至晚間10點，車速將低於每小時40公里，預估行車時間為平常的5至7倍。

高公局呼籲，用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線。若仍有開車行駛國5需求，連假首日0點至中午12點及第2日清晨5點至中午12點實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第2日及收假日於下午1點至晚間6點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

宜蘭 連假 高乘載管制

延伸閱讀

端午國內訂房較去年大減17% 花蓮慘跌平均剩不到一成

端午連假實施匝道封閉管制措施 一張圖看懂

端午節連假薪資該怎麼算？勞動部給答案

影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

相關新聞

北市士林區停電影響逾1萬戶 故宮也停「一片漆黑」

位在台北市士林區的國立故宮博物院北部院區，今上午約11點多傳出停電，館方啟動緊急照明並疏散人員。據指出，因6萬9仟伏社子...

替女性解開家庭照顧束縛 勞動部將研議照顧留職停薪

台灣工時過高、請假不夠彈性，必須顧老、顧小的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，也因此我國女性勞工婚...

首颱艾維尼有望？熱低壓上午生成最新路徑曝

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海熱帶...

太神奇！蘋果手機遺落合歡山1年半 失而復得還能正常使用

一名胡姓男子2022年10月底去合歡山北峰爬山，使用的蘋果手機不慎遺失，當天他還折返沿著山路來回尋找多次未著，沒想到經過...

0403花蓮地震震出2堰塞湖 致災風險持續提高

花蓮震後正逢5至10月台灣地區汛期，農業部林業保育署啟動各項治山防災防汛先期整備工作，針對各地區分署轄區內重點防汛區域強...

6月生效！Uber Eats將為外送合作夥伴提供第三人責任險

為了提供外送夥伴更多安全保障，Uber Eats與明台產物保險今宣布，為Uber Eats上的外送合作夥伴量身定做的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。