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0403花蓮地震震出2堰塞湖 致災風險持續提高

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
0403花蓮震災導致花蓮縣境內新增「萬榮鄉萬里溪上游」及「秀林鄉木瓜溪上游」2處堰塞湖。圖／林業及自然保育署提供
0403花蓮震災導致花蓮縣境內新增「萬榮鄉萬里溪上游」及「秀林鄉木瓜溪上游」2處堰塞湖。圖／林業及自然保育署提供

花蓮震後正逢5至10月台灣地區汛期，農業部林業保育署啟動各項治山防災防汛先期整備工作，針對各地區分署轄區內重點防汛區域強化工程防災整備及堰塞湖等各項防汛整備情形，但受極端氣候影響，加上花蓮山區土石鬆軟，致災風險持續提高中。

根據林保署辦理0403花蓮震災國有林堰塞湖監控及崩塌地調查顯示，0403花蓮震災導致花蓮縣境內新增「萬榮鄉萬里溪上游」及「秀林鄉木瓜溪上游」2處堰塞湖，經專業團隊調查，堰塞湖距離下游聚落仍有距離，尚不致造成立即危險，只對下游行水區內活動人員仍有直接影響。

至於地震新生崩塌地，因應2022年災害防救法將大規模崩塌納入法定災害，已於2023年發布5處國有林班地內大規模崩塌潛勢區，林保署也針對2024年新增的2處（宜蘭縣大同鄉）大規模崩塌潛勢區，辦理防災應變示範演練，強化社區自主應變能力。

林保署表示，受極端氣候影響，颱風、豪雨伴隨的總累積雨量逐年增加，且常有短延時強降雨情況，0403花蓮地震更造成山區土石鬆軟，致災風險持續提高，如遇強降雨更易造成土砂災害、邊坡落石及堰塞湖，須嚴加戒備。

崩塌 強降雨 花蓮

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