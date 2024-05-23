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婦女因家庭照顧離職場 勞動部研議照顧留停制度

中央社／ 台北23日電

台灣女性常因家庭照顧退離職場勞動部何佩珊今天表示，應該替女性解脫照顧束縛，將研議照顧留停制度，也考慮讓移工進入長照體系、提供補充式服務，緩解女性照顧責任。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請何佩珊列席報告業務概況並備質詢，民進黨立委黃秀芳針對女性因家庭照顧離開職場議題質詢何佩珊如何協助婦女重回職場。

何佩珊舉自己為例指出，若自己有照顧需求，到現在的年齡可能也面臨回歸職場的難題，婦女在中年以後照顧責任加重，是因為許多家庭照顧都會落在婦女身上。

何佩珊表示，勞動部要想辦法幫女性解脫照顧責任的束縛，因此希望推動照顧留停制度，像是照顧假等，未來會研議，也考慮讓移工可以進入長照體系，提供補充式服務，緩解女性的照顧責任。

何佩珊 勞動部 職場

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