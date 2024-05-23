聽新聞
test
0:00 / 0:00
首颱艾維尼有望？熱低壓上午生成最新路徑曝
今天上午8時菲律賓東南方海面形成今年第一個熱帶性低氣壓，中央氣象署技正羅雅尹指出，環境有利發展、會增強，可能形成今年第一個颱風艾維尼，周末之前移到呂宋島東方，隨氣流改變，下周一、二往北、再往東北，往琉球南方海面前進，這樣機率最大，短期內對台無影響，但移動過程中東半部及恆春半島沿海有長浪，海上活動要注意。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海熱帶擾動，日本認為已成為熱帶性低氣壓，美國預測24日晚上熱帶性低氣壓生成，生成機率約8至9成，預估朝呂宋島方向前進，27日至28日成颱機率約7至８成。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，周六(25日)行進至呂宋島東方海面，「輕颱生成機率」已達50％，並繼續提高，可見發展成颱(艾維尼)的機率很高。
吳德榮指出，未來一周先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。但系集模式皆顯示有「不確定性」存在，應持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言