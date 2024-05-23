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首颱艾維尼有望？熱低壓上午生成最新路徑曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天上午8時菲律賓東南方海面形成今年第一個熱帶性低氣壓。擷取自中央氣象署
今天上午8時菲律賓東南方海面形成今年第一個熱帶性低氣壓。擷取自中央氣象署

今天上午8時菲律賓東南方海面形成今年第一個熱帶性低氣壓，中央氣象署技正羅雅尹指出，環境有利發展、會增強，可能形成今年第一個颱風艾維尼，周末之前移到呂宋島東方，隨氣流改變，下周一、二往北、再往東北，往琉球南方海面前進，這樣機率最大，短期內對台無影響，但移動過程中東半部及恆春半島沿海有長浪，海上活動要注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，​菲律賓​東方外海熱帶擾動，日本認為已成為熱帶性低氣壓，美國預測24日晚上熱帶性低氣壓生成，生成機率約8至9成，預估朝呂宋島方向前進，27日至28日成颱機率約7至８成。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，周六(25日)行進至呂宋島東方海面，「輕颱生成機率」已達50％，並繼續提高，可見發展成颱(艾維尼)的機率很高。

吳德榮指出，未來一周先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。但系集模式皆顯示有「不確定性」存在，應持續觀察。

菲律賓 鋒面 颱風

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