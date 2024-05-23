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端午國內訂房較去年大減17% 花蓮慘跌平均剩不到一成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受地震重創的花蓮縣，端午連假訂房率僅剩9.38%。示意圖，圖／福容花蓮店提供
受地震重創的花蓮縣，端午連假訂房率僅剩9.38%。示意圖，圖／福容花蓮店提供

今年端午節連續假期（6月8日至10日）為今年最後一個連假，今年前2日國內旅宿平均訂房率42.86%，較去年同期（前3日平均）59.94％大減17%，其中，突破7成的僅苗栗縣、連江縣，而4月3日受地震重創的花蓮縣則僅剩9.38%，鄰近的台東縣也剩不到3成，花東與去年高達68%訂房率的盛況相距甚遠。

根據觀光署統計，今年端午連假前2日平均訂房率42.86%，僅苗栗縣單日超過8成；平均有5成以上的也只有苗栗縣、連江縣、基隆市、澎湖縣及金門縣。最低的則為受地震重創的花蓮縣9.38%，最後一天單日更只有5.68%，其次為新竹市平均27.72%，緊接為受波及的台東縣僅29.91%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前花蓮各業者端午普遍訂房率約只有5%至8%，往年同一時間應該都已經有5成以上，由於相關振興補助6月才上路，相關詳細辦法這周才出爐，初期預估對訂房率拉抬有限，加上蘇花改交通不穩定及旅遊安全信心等因素，民眾大多還在觀望，振興成效預估要暑假才能看見。

張琄菡指出，花蓮旅館公會光是截至5月底就有10家確定永久停業，占所有花蓮旅館8%；含修繕等暫時停業則有22家，大量資遣的員工則有300位，其他還有未達下限無通報的。她表示，不到1成的住宿率對業者成本負擔很大，這次沒有針對業者營運太實質的協助，業者只能苦撐。

觀光署表示，今年端午連續假期共3天，訂房情形以前2天較為顯著，6月10日為連假最後1天，隨著民眾陸續返回工作地，各縣市訂房率均相對較低，惟連江縣仍高達77.63%，推測係從4月開始的藍眼淚季節，持續帶動該縣觀光旅遊及訂房率。此外，此為連假24天前預估的訂房率，旅宿業者持續接受訂房，預估屆時訂房率將會更高。

花蓮 訂房 連假

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