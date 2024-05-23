首颱艾維尼如生成 吳聖宇曝可能影響及一點需再觀察

多國預測首颱艾維尼生成機率高，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今指出，菲律賓東南方熱帶擾動持續發展，有機會2到3天內發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，模式預報仍是在菲律賓以東向北、東北方順轉，大約下周日(26日)到下周一(27日)經過台灣東南方較遠海面後快速向東北遠離，發展起來後可能是較為小型、紮實的結構，環流不大，不夠靠近的話，對於台灣天氣不會有明顯影響，不必太過擔心。

但吳聖宇說，因為它的北轉，太平洋高壓勢力隨之向東調整，讓下一波鋒面有機會趁勢往比較南邊(台灣以南)的位置移動，這個颱風不會破壞鋒面結構，但仍有可能間接讓鋒面南下後的位置變得更偏南一些，鋒面跟颱風兩者之間後續變化值得繼續觀察。

吳聖宇指出，今天開始鋒面位置緩慢北抬，明天周五更往北一些，沒離台灣太遠，仍有短暫陣雨或雷雨。鋒面位置向北調整，海面移入雲層對中北部、東北部影響機會較高，有機會帶來短暫陣雨或雷雨；白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流降雨，可能較偏向各地山區或是近山的區域，對流發展、經過的地方雨勢比較大。

吳聖宇指出，周六鋒面更往北退至長江流域，台灣附近逐漸進入太平洋高壓外圍的東南到偏南風範圍，陸地上白天發展的熱對流降雨是主要天氣變化來源，前往山區或是近山地區務必多留意午後天氣變化情況。

下周日(26日)風向轉變為偏南到西南風，要留意午後山區、近山地區熱對流發展降雨，仍有局部較大雨勢出現可能性。周末周日暖空氣增強，上午陽光比較明顯，高溫上看32-34度或更高。

吳聖宇指出，下周一鋒面再度南下，受鋒前西南風增強影響，水氣逐漸增多，西半部雲量漸增，主要降雨落在白天陸地上發展的熱對流降雨，可能出現局部較大雨勢。晚間鋒面更為接近，西半部、東北部仍要留意鋒前雲層帶來的降雨情況。

吳聖宇指出，預估鋒面下周二通過，屆時各地轉為有陣雨或雷雨，鋒面結構明顯，鋒前西南季風強度也較強，有出現較大雨勢機會。下周三到周五鋒面可能停留在台灣南方巴士海峽一帶，主要天氣變化可能集中在白天陸地上對流發展所造成熱對流降雨，因時間還早，預報鋒面位置可能還有變化，天氣型態仍有變動性，需持續觀察。