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吳德榮：首颱艾維尼生成機率高 今明梅雨鋒徘徊防午後強對流
首颱艾維尼生成機率提高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，周六(25日)行進至呂宋島東方海面，「輕颱生成機率」已達50％，並繼續提高，可見發展成颱(艾維尼)的機率很高。
吳德榮指出，此熱帶擾動未來一周動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。但系集模式皆顯示有「不確定性」存在，應持續觀察。
吳德榮指出，今明兩天「滯留鋒」南北徘徊，各地偶有局部短暫陣雨或雷雨；因大氣不穩定，午後易有強對流發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)，應注意預報中心的即時訊息。
今日各地區氣溫：北部22至29度，中部22至33度，南部23至34度，東部23至34度。
吳德榮說，周六至下周一(25至27日)「滯留鋒」減弱、西南風轉變，天氣好轉、各地偏熱；偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周二(28日)另一移動性、且結構紮實鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)機率。下周三鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，午後南部山區有局部短暫陣雨。
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