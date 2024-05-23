佛光山惠中寺「未來與希望」講座 31位名師接力開講

佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座已邁入10年，每年現場及網路直播聽眾超過180萬人次，今年以「古今」為主題，邀請31位各領域精英開講，首場由詩人蔣勳打頭陣，5月25日起在惠中寺展開29場接力演講。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，過去幾年新冠疫情重創全球，疫情還未熄滅，俄烏與加薩戰火卻烽煙再起，從流行病毒到戰爭衝突，造成世界斑斑傷痕，如何鑑古知今，避免重蹈歷史覆轍，是值得深思的議題。

覺居法師說，「未來與希望」系列講座今年力邀各領域名師，期待能引領聽眾，不論世局如何動盪，都能從歷史汲取教訓，為未來開創新局，因為洞鑑古今，方能高瞻遠矚。

佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座從2015年開辦迄今，今年邁入第10年，每年現場及網路直播聽眾超過180萬人次，成為台灣藝文盛事。

佛光山惠中寺指出，今年講師群有蔣勳、陳文茜、心保和尚、陳亞蘭、白先勇、陳怡蓁、謝哲青、盧秀燕、陳義芝、黃春明、覺培法師、向陽、江振誠、楊照、依空法師、辛意雲、洪蘭、陳淑芳、許榮哲、林懷民等31位講者；「未來與希望」系列講座5月25日至6月22日每晚7時30分至9時，在惠中寺3樓大殿舉辦，也可收看「佛光山惠中寺官方FB和YouTube線上直播。