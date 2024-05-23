當馬航失蹤遇上失智症父親 里米尼劇團詮釋「消失」

德國里米尼紀錄劇團每次來台演出都成話題，5月24日周五至26日該團將首次登上台中國家歌劇院，帶來以馬航失蹤事件與失智症父親為靈感的《All right. Good night.》，以文字投影搭配扎弗拉昂室內樂團現場演出，呈現關於「消失」的詩意，舞台有如活的多層次立體有聲書。

里米尼月前才以《這不是個大使館》在台北獲得熱烈回響，劇團指出，他們主創人包括海爾嘉德．郝珂（Helgard Haug）、史蒂凡．凱吉（Stefan Kaegi）、丹尼爾．魏策爾（Daniel Wetzel）3人，之前來台作品多半由史蒂凡主創。《All right. Good night.》則由海爾嘉德執導，特見女性細膩與藝術魅力。

郝珂在該劇將父親的失智症與馬航失蹤事件連結，加上多媒體投影及作曲家芭芭拉．摩根史坦（Barbara Morgenstern）為該劇量身打造的音樂，引導觀眾閱讀、投射和想像關於「消失」的種種。演出以來深獲好評，入選2022年德語劇場界最具指標的柏林戲劇盛會年度10大推薦。

之前該劇在智利演出時曾製作西班牙語版，這次來台也特別「在地化」，不但製作中文版，以國語發音，搭配中文字幕，劇中每個段落的開頭，也由團隊戲劇演員苦練中文口說，搭配多位台灣的聲音演員。舞台上的斜坡、沙灘場景的砂石都在台灣製作、取材，道具鐵削車也向鐵工廠租借。

最早邀請里米尼來台演出的策展人耿一偉分析，該團非常擅長運用科技、並納入觀眾或素人演員的演出及遊戲感，充滿創意與劇場性，避免讓紀錄劇場變成劇場版的紀實報導。

他說，在《All right. Good night.》中，海爾嘉德則藉由現場音樂演奏和文字投影的搭配，展現文獻本身具有的感性力量，也打開文字在劇場中的空間性。

和里米尼多次合作的資深劇場人温思妮指出，依照里米尼典型的風格，海爾嘉德應該會找一些馬航事件乘客或失智症患者的家屬上台，但這次沒有「日常專家」上台，而是透過海爾嘉德的文字和作曲家芭芭拉的音樂，一起打造觀眾集體的腦內電影院，溫柔地訴說生命中的消失、缺席與不確定。

該節目同為「2024台積心築藝術季」節目之一，台積電文教基金會表示，他們自2003年起每年舉辦台積心築藝術季，至今逾20年，期待在春夏交接之際，以藝術作為獻禮，為國內民眾帶來更多元視角的藝文體驗。