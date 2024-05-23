垃圾源頭減量 環境部允明年增預算

綠色和平組織盤點近六年環境部處理廢棄物相關預算，平均每年花費十七點七億協助整建焚化爐、垃圾打包等，但源頭減量如禁限用一次性用品、推廣循環杯等，年預算平均僅八千萬元，相差廿二倍之多，要求明年度起源頭減量預算至少達十七點七億規模。環境部表示，因應推動「資源循環促進法」，明年會增加源頭減量預算。

綠色和平昨與垃圾暫置場周邊居民等團體赴行政院陳情。民團表示，面對垃圾爆量，治本乃是源頭減量，呼籲新政府鼓勵重複使用的循環經濟模式及創新機制，地方到中央都必須強制給出解決垃圾山的時程與補助。綠色和平減塑專案主任張凱婷說，過去垃圾處理預算沒有花對地方，要求明年度起源頭減量預算不得少於末端處理預算。

今天是新內閣上任後的第一次行政院會，綠色和平也呼籲行政院，務必在所有政府出資或補助的活動中，加強執行禁用免洗餐具與瓶裝水，擴大禁用免洗餐具的場所、補助推動各種行業試辦自主填充與重複填充瓶器計畫等。

行政院交通環境資源處簡任秘書宋欣真承諾將環團的訴求帶回行政院研議，但未給回覆的時間表。環境部表示，補助地方的源頭減量經費未被環團計入，才讓源頭減量預算看起來不多，目前正努力推動「資源循環促進法」，包含源頭減量、綠色設計等法源，明年度源頭減量預算將會增加。