聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾源頭減量 環境部允明年增預算

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
新內閣今天舉行首次行政院會，綠色和平組織等環保團體昨天要求明年度起增加垃圾源頭減量預算。記者蘇健忠／攝影
新內閣今天舉行首次行政院會，綠色和平組織等環保團體昨天要求明年度起增加垃圾源頭減量預算。記者蘇健忠／攝影

綠色和平組織盤點近六年環境部處理廢棄物相關預算，平均每年花費十七點七億協助整建焚化爐、垃圾打包等，但源頭減量如禁限用一次性用品、推廣循環杯等，年預算平均僅八千萬元，相差廿二倍之多，要求明年度起源頭減量預算至少達十七點七億規模。環境部表示，因應推動「資源循環促進法」，明年會增加源頭減量預算。

綠色和平昨與垃圾暫置場周邊居民等團體赴行政院陳情。民團表示，面對垃圾爆量，治本乃是源頭減量，呼籲新政府鼓勵重複使用的循環經濟模式及創新機制，地方到中央都必須強制給出解決垃圾山的時程與補助。綠色和平減塑專案主任張凱婷說，過去垃圾處理預算沒有花對地方，要求明年度起源頭減量預算不得少於末端處理預算。

今天是新內閣上任後的第一次行政院會，綠色和平也呼籲行政院，務必在所有政府出資或補助的活動中，加強執行禁用免洗餐具與瓶裝水，擴大禁用免洗餐具的場所、補助推動各種行業試辦自主填充與重複填充瓶器計畫等。

行政院交通環境資源處簡任秘書宋欣真承諾將環團的訴求帶回行政院研議，但未給回覆的時間表。環境部表示，補助地方的源頭減量經費未被環團計入，才讓源頭減量預算看起來不多，目前正努力推動「資源循環促進法」，包含源頭減量、綠色設計等法源，明年度源頭減量預算將會增加。

廢棄物 環境部 綠色 行政院

延伸閱讀

卓榮泰：新內閣沒有蜜月期 人民希望看到行政立法互動良好

卓榮泰下周五施政報告 柯建銘盼和平理性、能順利上台

閉門會談20分鐘 卓榮泰盼推打詐四法、韓國瑜促3政策

中捷傷人案…衛福部補社安網 再增社工人力輔導偏差少年

相關新聞

台灣小米 將送進挪威「末日種子庫」備份保存

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。國立中央大學極地研究中心團隊本月廿五日將前進北極，帶著一七○...

健保1點1元？ 衛福部長嘆「艱困」

五二○新內閣上任，面對健保改革、缺藥困境、食安事件、健全社安網等議題，衛福部挑戰嚴峻，尤其醫界呼籲提高健保點值，並提出修...

寶林4死成懸案 「邦克列酸」6月起列專案稽查

寶林茶室食物中毒事件帶來四人死亡，然而監測期結束，雖證實「邦克列酸」導致中毒，但各項採檢結果卻無法找出關鍵證據，徒增遺憾...

永豐停產後遺症 輸液恐缺到10月

市占率達七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」因涉及實驗數據造假等嚴重違規情節，加上生產許可證到期，目前已不得再生產...

吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高...

觀察站／衛福部長邱泰源 初嘗「永無寧日」的滋味

衛福部前部長薛瑞元缷任前吐露心聲，指接任者任重道遠，有很多沒有解決的問題，也有新的問題，「衛福部大概永無寧日」。衛福部新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。