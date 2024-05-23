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寶林4死成懸案 「邦克列酸」6月起列專案稽查

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
寶林茶室食物中毒案引發社會關注。本報資料照片
寶林茶室食物中毒案引發社會關注。本報資料照片

寶林茶室食物中毒事件帶來四人死亡，然而監測期結束，雖證實「邦克列酸」導致中毒，但各項採檢結果卻無法找出關鍵證據，徒增遺憾。衛福部食藥署副署長林金富表示，六月起，邦克列酸列為專案稽查項目，稽查品項包含米麵濕製品，在前端原料製造廠、餐飲業產品都會進行檢驗，最快八月公布首次結果。

林金富指出，今年六月將「邦克列酸」列為專案稽查項目，各縣市都會分配後市場抽查，主要稽查工廠的米、麵原料，以及餐飲業者的米、麵濕製品，預計全台至少抽查一百件；至於賣場試吃、包裝產品下游零售通路等，因風險較低，暫不列入稽查。

台灣毒物學學會秘書長夏興國指出，以毒理學角度來看，早期搜集證據非常重要。寶林茶室案事發好幾天後，才回頭追蹤來源，採檢項目有限且影響準確度，確實造成懸案，未來應加強檢測時效。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，過往也曾發生未及時檢驗的中毒事件，例如台南曾發生疑似雞肉中毒事件，當時問題肉品早已吃光，好在利用患者尿液檢體，取得檢驗結果，不但採檢時間要注意，檢體是否有確實搜集、保存，也是重點。

寶林茶室 邦克列酸 食物中毒 食藥署 餐飲業

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