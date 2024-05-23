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永豐停產後遺症 輸液恐缺到10月

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北報導
市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠，衛福部明將與其他廠商開會，希望盡快補起永豐的缺口，圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片
市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠，衛福部明將與其他廠商開會，希望盡快補起永豐的缺口，圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片

市占率達七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」因涉及實驗數據造假等嚴重違規情節，加上生產許可證到期，目前已不得再生產，衛福部食藥署評估，「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，因永豐化學每月生產量高達一九六萬瓶，雖已採協調其他廠商增產、國外專案輸入雙管齊下，缺口仍預計到十月才能補上。

食藥署副署長王德原表示，永豐庫存可供應到今年六月底，將協調南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等業者提供替代藥品。但中華民國基層藥師協會理事長沈采穎質疑，即使這些業者都上線生產，仍難以補足永豐停產的缺口，永豐化學遭勒令停產，衛福部應公告問題批號並全面回收，但食藥署反而派人駐廠幫忙銷庫存。

王德原解釋，在食藥署發現重大缺失到許可證到期這段時間，派員到場監造，若產品品質、數據可信，就會予以放行，確認永豐在今年製造許可到期之前，產品品質無虞。

經過盤點，目前最需要處理的是「大包裝注射用生理食鹽水」．王德原表示，永豐每月產能約一九六萬瓶（單位為五○○毫升），庫存預計到六月中旬後會陸續用完，勞動部已同意部分藥廠放寬加班工時，同時也徵求專案輸入。

衛福部次長林靜儀也表示，已透過食藥署藥品短缺通報平台、健保數據等，掌握藥品供應情形。後續將檢討藥品「寡占」等定義，並盤點有疑慮藥品，確保國內大量使用或有特殊情況的藥品可穩定供貨。

庫存 永豐 食藥署

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