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觀察站／衛福部長邱泰源 初嘗「永無寧日」的滋味

聯合報／ 記者沈能元
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影

衛福部前部長薛瑞元缷任前吐露心聲，指接任者任重道遠，有很多沒有解決的問題，也有新的問題，「衛福部大概永無寧日」。衛福部新團隊昨首度面對媒體，也等於第一次面對民眾，不論是輸液缺藥影響洗腎、手術，還是健保點值與財務永續，社安網如何補強，種種問題等待接招，相信對「永無寧日」可能已有所領會。  

健保點值是衛福部新團隊面臨的第一道考題，健保是國人驕傲，也是社會安定基石，但健保總額使點值低落，醫界提出健保條文修正，保障點值。衛福部長邱泰源雖說出醫療改革原則，尚未見到提出具體改革規畫及措施；衛福部次長林靜儀也坦承，即便部分健保支出項目改由公務預算支應，健保點值保障每點一元仍是艱困。　

邱泰源曾任醫師公會全聯會理事長、立委，處事態度與在立院的問政風格以圓融著稱，如今身分更換，身為衛福部大家長，除了繼續以圓融的態度與各界溝通外，期待提出更具體的政策，真正解決國人所面臨的健康醫療、社會福利等艱困挑戰。

衛福部掌管業務從搖籃到墳墓，尤其台灣明年就進入超高齡社會，對業務愈快上手、愈快擬訂相關政策方向，才能避免衛福部重蹈「永無寧日」的覆轍 。

健保 團隊 薛瑞元 衛福部 邱泰源

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