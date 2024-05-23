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環境部推菸蒂不落地、添利器抓噪音

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
環境部長彭啟明表示，希望透過中央、地方合作，從小事情開始改變環境，如減少菸蒂亂丟避免汙染水質問題。聯合報系資料照
環境部長彭啟明表示，希望透過中央、地方合作，從小事情開始改變環境，如減少菸蒂亂丟避免汙染水質問題。聯合報系資料照

空汙及噪音是民眾最常反映的兩大環境公害，環境部長彭啟明昨表示，將推動「全國菸蒂不落地方案」，落實無菸蒂環境；另一「安靜家園」方案，則要增設聲音照相的科技執法設備取締噪音。他說，正與衛福部等部會討論菸蒂不落地方案，預估二○二七年全台要增設二五五套聲音照相設備。

國民黨立委涂權吉昨質詢表示，環境部應重視飆車族噪音影響居民問題，認為需多設置科技執法。彭啟明說，明年全台加設至少三○六套聲音照相設備，且為滿足各縣市科技執法需求，規畫「車輛與營建噪音科技照相執法量能倍增計畫」，爭取中央統籌分配款再增設二五五套聲音照相設備。另將研修噪音管制法，加重罰鍰金額、吊扣駕照等罰則。

環境部大氣司長張順欽補充，預計二○二七年全台再增設二五五套聲音照相設備，初估約要六億元；噪音管制法目前罰鍰為一千八百元至三千六百元，修訂法規後，未來面對飆車族噪音超標，才有法源可加重罰鍰、吊扣駕照。

至於菸蒂不落地，彭啟明說，統計二○一八至二○二三年違反廢清法第廿七條第一款案件數共卅二萬二九五二件，其中亂丟菸蒂約廿五萬六二八件，約占處分總量的百分之七十七點六，換言之，將近四分之三的丟垃圾違規都是丟菸蒂的行為。

彭啟明說，為落實環境無菸蒂，將擬定及舉辦撿菸蒂活動，並與便利商店合作宣導、與地方政府及媒體共同揭露菸蒂在雨水側溝堆積情形、推動環境衛生稽查管制計畫，上路時間尚未定案。

噪音 彭啟明 科技執法

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