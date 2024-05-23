健保1點1元？ 衛福部長嘆「艱困」

五二○新內閣上任，面對健保改革、缺藥困境、食安事件、健全社安網等議題，衛福部挑戰嚴峻，尤其醫界呼籲提高健保點值，並提出修法草案，新任衛福部長邱泰源坦言，健保點值要達到一點一元有點艱困，且也不會是各醫事人員、各科別都齊頭式平等。

邱泰源昨與衛福部新任政務次長林靜儀、呂建德及常務次長周志浩說明施政方向，期待健保點值低讓醫療院所及醫事人員承擔很大壓力，將提出近、中、遠程配套措施。

「健保點值是健保改革其中之一，但不是唯一。」林靜儀說，受到高齡、少子化影響，未來健保壓力一定更大，為健全健保財務，健保為其他部會支出部分，應回歸各部門公務預算，如癌症基金、預防保健。至於補充保費應如何調整？林靜儀說，力求不增加民眾負擔，如果要考慮增加負擔，將從高所得族群進行處理。

補充保費包括勞務所得的獎金、兼職收入、執行業務所得，及資本利得的租金、利息、股利等六類，現行費率為百分之二點一一，收取上限為一千萬元。健保署長石崇良表示，考量補充保費的公平性與量能付費，擬加重補充保費費率，減少一般受薪階級負擔，且六項補充保費有各自不同費率，已啟動「健保法」修法程序。

台中捷運傳出隨機傷人案件，外界認為社工人力不足導致社安網漏洞，呂建德表示，未來社政方面，將把重點放在托兒、托老、提升身障福利等。社安網第二期已有人力倍增計畫，公部門各類專業人力已提升員額至七七九七人，民間社工員額則增加到二○二四人，且提供危險性高的保護性社工額外加給。

衛福部已預告「人工生殖法」草案，解禁代理孕母，擴及同性配偶、單身女性等對象。周志浩昨說，期盼今年底、明年初送進立法院。

第七十七屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將於廿八日於瑞士日內瓦舉行，我國連續八年未收到邀請函，邱泰源仍依計畫帶領世衛行動團前往日內瓦。邱泰源說，ＷＨＡ受到政治力量影響，就這幾年的觀察，中國大陸用力愈來愈大，面對嚴酷現況，我國應該要更團結、想辦法爭取參加與更多國際友誼。