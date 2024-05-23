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「唐璜」音樂劇 北流演出到26日

聯合報／ 本報訊
經典法文音樂劇「唐璜」劇情、演員顏值都受到討論，台北場正演出中，有興趣的觀眾別錯過。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇「唐璜」劇情、演員顏值都受到討論，台北場正演出中，有興趣的觀眾別錯過。圖／聯合數位文創提供

繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後，受歡迎的法文音樂劇作品「唐璜」剛結束高雄衛武營場次，即馬不停蹄北上，回到台北流行音樂中心演出。高雄演出獲高評價口碑，讓許多台北觀眾非常期待，「唐璜」音樂劇在台北連續演出至26日，民眾可把握最後購票機會。

不少民眾對「唐璜」故事已很熟悉，但能在台灣欣賞到法式音樂劇仍感到十分興奮，觀看演出後紛紛表示「非常專業、非常精采」、「對踢踏舞橋段很驚豔」、「充分感受到西班牙熱情」，也有觀眾對演員的高顏值印象深刻，像是男主角「唐璜」及風情萬種的安達盧西亞女郎，認為能欣賞到他們跳舞、唱歌是非常享受的事。

台北場售演，吸引不少名人來觀賞，包含謝哲青、方宥心、周孝安等知名人士都到場體驗「唐璜」現場魅力。

經典法文音樂劇「唐璜」首演後好評不斷，今年正好是「唐璜」20周年全球紀念巡演，機會難得，有興趣的民眾要趕快把握最後購票機會。

唐璜故事經歷百年淬鍊，充滿不同版本的演繹，包含音樂、文學、小說等，即日起至5月26日在台北流行音樂中心演出。優惠最低88折起，購票可上udn售票網（https://reurl.cc/OjWNlv）。

台北流行音樂中心 觀眾 音樂劇

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