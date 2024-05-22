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從周杰倫講到古文明 她樂做史博館志工「我連英文也有學喔」

中央社／ 台北22日電

婚後自職場工作人事部門「轉職」為家庭主婦，劉兆淬23年前在相夫教子之餘，開啟文化志工生涯，從周杰倫就能聊到古文明，自豪「比醫師丈夫還懂得多」，去年還獲得全國績優文化志工獎章。

劉兆淬現為國立歷史博物館志工聯誼會會長，史博館歷經近6年整修後今年開館，共192名、約8成5的志工立即歸隊，可見由劉兆淬為首的志工幹部們號召力驚人，他們或為母女、夫妻或是姊妹，有的是家庭主婦，有的是退休族，最高齡達86歲，最年輕50多歲，不分年齡與背景共組為團結的志工大家庭。

劉兆淬今天接受中央社記者專訪表示，志工的起點往往都是抱持服務精神，以史博館志工舉例，許多人是退休族，或像是她一樣原本「在家蹲」，才想著總要做點什麼，因此即使要歷經志工考試，學習古文物知識，他們還是樂此不疲，「我完全想不到有什麼辛苦的事情呢。」

劉兆淬現年60歲，面對形形色色的觀展觀眾，她頗有心得，因在成為家庭主婦後，她很快感受到「必須與社會持續接觸」，「我在當志工以前是兼做小學代課老師，大約有10年時間，連特教生也有接觸到。」2009年台北聽障奧林匹克運動會時，她還因此成為協助美國隊的隨隊專員。

相夫教子過程，劉兆淬還「以身作則」，當小孩喊考試很累，她也找了導遊證照考試，與孩子一起學習，「我連英文也有學喔，別說家長不懂念書的辛苦。」而這些都奠定她擔任文化志工的養分，「我本身對歷史、文化很有興趣，所以先從國立故宮博物院志工開始，經過1年培訓，我們都覺得可以去考碩士了。」

博物館志工往往扮演館所與民眾拉近距離的重要角色，又可分為導覽志工與服務志工，劉兆淬笑說，自己擔任導覽志工時，要學習克制「老師」一面跑出來，「老師是面對學生擁有一套習慣的教法，但導覽的受眾太多了，我們要更活潑些，對我來說，如果觀眾能在1小時導覽中帶回1個收穫就心滿意足。」

以史博館展出青花瓷展件為例，劉兆淬也許就會從歌手周杰倫「青花瓷」歌曲談起，再細分其差異，而古代食器如「鼎」，她也會以現代廚房用具向觀眾解說用途，以現代生活連結古文明，「上週我解說『瓦當』時，還有觀眾教導我台語說法，我覺得我又學習到東西，真的是很開心的一份工作。」

史博館 家庭主婦 觀眾

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