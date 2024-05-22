吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高溫烹煮無法消除組織胺，如分布不均勻，少量就可能引發中毒。毒物科醫師分享，曾有名女大生，食用虱目魚丸半小時後現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促等，出現嚴重過敏反應，接受抗組織胺治療後改善。

衛福部食藥署衛教資訊指出，組織胺是在腐敗水產魚肉中常見的一種化合物，不容易以加熱方式加以破壞，一旦產生就不容易去除，常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，又被稱為「鯖科魚類中毒症」，一旦鮮度保持不良，受到細菌作用便會轉變成組織胺，鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等非鯖科魚類也常發生。

台北榮總今天舉辦「從學界的觀點看近期台灣食安事件政府和業界的管理及因應對策」，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮分享，曾有名將升大學的少女，和家人在家裡聚餐吃海鮮，餐後半小時走到附近超市購物，就出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促等症狀，差點整個人倒下去，送醫後雖意識清楚，但血壓偏低、全身冒冷汗、皮膚起紅疹等，「這種情形一定懷疑是食物過敏」。

洪東榮解釋，許多過敏性休克的患者，都是吃海鮮引起，用藥後通常能在短時間緩解，抗組織胺用了往往也很快恢復，因此很多人認為是食物過敏，但這名少女過去沒有相關食物過敏紀錄，詢問之後強烈懷疑是虱目魚丸釀禍，但其他家人並未出現症狀。

她後來與家人到日本料理店用餐，吃了其他海鮮，又引發頭暈、噁心、胸悶、紅疹等症狀，但症狀較前一次輕，血壓也沒有往下掉，經抗組織胺與類固醇後，很快就緩解，洪東榮推測，可能是組織胺中毒，至於全家只有一人出現症狀，則可能是因為少女本身，分解組織胺的酵素活性很差，導致對於毒素的代謝能力較差、容忍量低。

食藥署衛教資訊提到，烹煮雖可殺死細菌，但無法消除所產生的組織胺，且魚肉組織胺含量分布並不均勻，導致有些病患雖食用量少卻中毒症狀更明顯，中毒症狀通常於食用後數分鐘至4小時內出現，症狀約持續3至36小時，包含皮膚、腸胃道、心血管、呼吸與神經症狀等，「組織胺中毒與食物過敏的症狀十分相似，不僅患者本身，就連醫院或診所的醫生也常常誤判，使得組織胺中毒的案件數被低估。」

洪東榮提醒，組織胺中毒和儲藏以及運送的條件都有關，台灣容易出現高溫，而這是往往可能成為細菌的溫床；另外，瑞士的起士也被發現過，會導致組織胺中毒，需要特別留意。