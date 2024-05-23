聽新聞
test
0:00 / 0:00

甲狀腺良性結節 電燒清除可行嗎？

聯合報／ 吳明勳／台大醫院外科部醫師

李小姐的甲狀腺長結節，長期服用藥物控制，但療效不如預期，只能等它慢慢變大，再進行侵襲性的甲狀腺切除手術嗎？如果只是良性結節，是否可用電燒清除腫瘤

甲狀腺結節大多數是良性的，不建議對沒症狀的良性甲狀腺結節進行治療，只需要追蹤觀察，但有些結節會造成症狀而需要治療。過去採用外科手術是主要的治療方法，現在則可針對良性甲狀腺結節採行消融技術，不必全身麻醉，可避免對頸部皮膚和組織創傷，治療後生活品質較好。

目前治療良性甲狀腺結節有不同的消融技術，像雷射（laser）、射頻（Radiofrequency ablation, RFA）、微波（Microwave ablation, MWA）和高強度聚焦超音波（High-intensity focused ultrasound, HIFU）等，這些技術都是利用提高組織溫度來破壞結節，較不會傷害周圍正常組織。

如果發現直徑超過3公分且持續增長的結節，或因結節產生不適或外觀明顯的病人，可考慮甲狀腺消融術。

但對於太大、有壓迫性且多結節性的腫瘤，並不適合使用消融方式來替代手術。此外，甲狀腺炎、葛瑞夫茲氏病和毒性多結節性甲狀腺腫等也不適合消融治療，需謹慎處理。

射頻消融是現今國內首選治療甲狀腺良性結節的方式，每次療程大約30分鐘到1個小時，治療後須在醫院觀察30分鐘再回家。相較於傳統手術，消融治療相對成本及風險效益高，但目前健保並不給付，病人須負擔治療費用。

常規上定義，如果結節體積可縮小一半以上，代表消融治療成功。研究結果顯示，射頻消融治療6、12和24個月時，將分別達到56%、63%及67%的平均結節收縮率，因此，消融可有效改善壓迫症狀及美容外觀。也有研究顯示，接受射頻消融治療的患者滿意度較高。

射頻消融是一種新的治療方式，許多研究證實它是有效且安全的，但並不是所有結節都適合這種治療方法。民眾在治療過程中，應與醫療團隊充分討論，找出最適合自己的治療方式。

手術 甲狀腺 腫瘤

延伸閱讀

好驚愕！50歲壯男血便竟罹超低位直腸癌3期 精準治療保住肛門

金牌腫瘤生聽聞學校有困難 拿總統教育獎金10萬元捐校

6旬男不菸不酒「胸悶、久咳不癒」 一查竟罹肺腺癌再轉移肝癌

整形天后顧婕直腸癌切除腫瘤仍擴散到肝臟！不可不知的10大警訊與6大好發族群

相關新聞

台灣小米 將送進挪威「末日種子庫」備份保存

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。國立中央大學極地研究中心團隊本月廿五日將前進北極，帶著一七○...

健保1點1元？ 衛福部長嘆「艱困」

五二○新內閣上任，面對健保改革、缺藥困境、食安事件、健全社安網等議題，衛福部挑戰嚴峻，尤其醫界呼籲提高健保點值，並提出修...

寶林4死成懸案 「邦克列酸」6月起列專案稽查

寶林茶室食物中毒事件帶來四人死亡，然而監測期結束，雖證實「邦克列酸」導致中毒，但各項採檢結果卻無法找出關鍵證據，徒增遺憾...

永豐停產後遺症 輸液恐缺到10月

市占率達七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」因涉及實驗數據造假等嚴重違規情節，加上生產許可證到期，目前已不得再生產...

吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高...

健康主題館／「小中風」不處理 最快2天恐成大中風

許多人說「小中風」是中風前兆，什麼是小中風？根據診斷定義，小中風是指「小範圍的中風」，一般俗稱的「小中風」應為「暫時性腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。