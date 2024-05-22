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國際生物多樣性日 農業部攜手台積電推生態共融
今天是522國際生物多樣性日，農業部生物多樣性研究所與台積電合作啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，將攜手推廣公民科學，以及推動發展台灣生物多樣性獎勵計畫，鼓勵在地保育。
確保生物多樣性也是落實永續的一環。農業部生多所發布新聞指出，522國際生物多樣性日的今天，其與台灣積體電路製造股份有限公司共同啟動「EcoPlus!-生態共融計畫」，一起推動生物多樣性主流化。
為達成目標，生多所說明，合作內容重點有二，首先是共同推廣公民科學，利用國際共用的iNaturalistapp（愛自然）記錄生活周邊生態觀察，讓學生體驗自然保育與生態教育內容，並培育高中、國中小教師成為種子教師，促使自然觀察向下扎根，與世界接軌。
其次是共同推動發展台灣生物多樣性獎勵計畫，透過評選「新秀獎」、「菁英獎」、「研究計畫提案獎」及「深耕獎」，以及頒發獎金，表彰並激勵在生物多樣性保護、研究與推廣上有顯著貢獻的個人和團體，藉此培育更多頂尖生物多樣性研究人才、鼓勵在地保育實務工作者。
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