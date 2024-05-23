聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／有愛才會有性 切忌自找門路

聯合報／ 文／南豐（中市南屯）
我的經驗是老夫老妻仍然需要性愛，因為那是雙方相遇相知，迸出火花的要素之一。圖／南豐提供
我的經驗是老夫老妻仍然需要性愛，因為那是雙方相遇相知，迸出火花的要素之一。圖／南豐提供

老夫老妻到底還需不需要性愛？答案可能隱藏在兩句閩南語歇後語：「阿婆生子─真拚」和「阿嬤生子─公笑（說著高興的）」。前者因為阿婆的卵巢功能已經衰退，很難懷孕，後者的意思大同小異，卻暗示阿公還有性能力，只需要阿婆「蓬門今始為君開」。

根據醫學研究顯示，更年期後的婦女不再排卵，卵巢分泌的動情素大量減少，導致陰道萎縮且乾澀，五成以上女性因此有性事困擾。然而，男女的生理結構大不同，許多阿公仍然是一尾活龍，此時此刻若要「強渡關山」，恐怕適得其反。

我的經驗是老夫老妻仍然需要性愛，因為那是雙方相遇相知，迸出火花的要素之一。無論誰的性欲強，對方要視情況配合，輔助的物品要循序漸進，以愛為導向，達到「精誠所至，金石為開」的境地，否則會搞到不歡而散，「阿婆生子─真拚」。

老夫老妻的性愛，關鍵在於「愛」。說到底還是要回歸夫妻相處之道，老太公從年輕就要懂得疼惜妻子，把牽手當個寶，才不會讓老太婆「性趣」缺缺，「門都沒有」。

此外，男士切忌「自找門路」，或者順著老婆一句「自己外面解決」而尋花問柳，萬一被抓包或「生檨仔」，絕對「歹事大條」。我就有一個朋友「三年不開張，一開張就染病給老婆」，搞到鬧離婚，幾乎無法收場。

性愛 老婆 醫學

延伸閱讀

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

小弟弟不舉，沒辦法跟太太行房…「這原因」導致！醫師籲做好1件事找回熟齡之愛

對另一半沒感覺 專家曝這幾點是影響關鍵

英女跟男友性行為時遭勒死 專家警告此舉「極其危險」

相關新聞

台灣小米 將送進挪威「末日種子庫」備份保存

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。國立中央大學極地研究中心團隊本月廿五日將前進北極，帶著一七○...

健保1點1元？ 衛福部長嘆「艱困」

五二○新內閣上任，面對健保改革、缺藥困境、食安事件、健全社安網等議題，衛福部挑戰嚴峻，尤其醫界呼籲提高健保點值，並提出修...

寶林4死成懸案 「邦克列酸」6月起列專案稽查

寶林茶室食物中毒事件帶來四人死亡，然而監測期結束，雖證實「邦克列酸」導致中毒，但各項採檢結果卻無法找出關鍵證據，徒增遺憾...

永豐停產後遺症 輸液恐缺到10月

市占率達七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」因涉及實驗數據造假等嚴重違規情節，加上生產許可證到期，目前已不得再生產...

吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高...

健康主題館／「小中風」不處理 最快2天恐成大中風

許多人說「小中風」是中風前兆，什麼是小中風？根據診斷定義，小中風是指「小範圍的中風」，一般俗稱的「小中風」應為「暫時性腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。