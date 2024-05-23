健康你我他／有愛才會有性 切忌自找門路

老夫老妻到底還需不需要性愛？答案可能隱藏在兩句閩南語歇後語：「阿婆生子─真拚」和「阿嬤生子─公笑（說著高興的）」。前者因為阿婆的卵巢功能已經衰退，很難懷孕，後者的意思大同小異，卻暗示阿公還有性能力，只需要阿婆「蓬門今始為君開」。

根據醫學研究顯示，更年期後的婦女不再排卵，卵巢分泌的動情素大量減少，導致陰道萎縮且乾澀，五成以上女性因此有性事困擾。然而，男女的生理結構大不同，許多阿公仍然是一尾活龍，此時此刻若要「強渡關山」，恐怕適得其反。

我的經驗是老夫老妻仍然需要性愛，因為那是雙方相遇相知，迸出火花的要素之一。無論誰的性欲強，對方要視情況配合，輔助的物品要循序漸進，以愛為導向，達到「精誠所至，金石為開」的境地，否則會搞到不歡而散，「阿婆生子─真拚」。

老夫老妻的性愛，關鍵在於「愛」。說到底還是要回歸夫妻相處之道，老太公從年輕就要懂得疼惜妻子，把牽手當個寶，才不會讓老太婆「性趣」缺缺，「門都沒有」。

此外，男士切忌「自找門路」，或者順著老婆一句「自己外面解決」而尋花問柳，萬一被抓包或「生檨仔」，絕對「歹事大條」。我就有一個朋友「三年不開張，一開張就染病給老婆」，搞到鬧離婚，幾乎無法收場。