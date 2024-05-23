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麥得飲食法能健腦 降阿茲海默症風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「麥得飲食法」能對神經系統產生保護作用，降低罹患阿茲海默症風險。圖／123RF
「麥得飲食法」能對神經系統產生保護作用，降低罹患阿茲海默症風險。圖／123RF

在台灣，65歲以上長者每13人就有1人是失智症患者，輕微認知障礙者占比將近18%。坊間流傳各式預防失智的飲食方式，三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%罹患阿茲海默症風險

顏顥表示，一篇發表於2022年的期刊研究指出，麥得飲食遵從性高，可以降低罹患失智症風險；另一篇去年發表在「Neurology」期刊的研究也指出，深色蔬菜攝取量愈多，發生阿茲海默症的機率愈低，遵守麥得飲食的人，腦部神經病變機率下降，且影響腦萎縮的β類澱粉蛋白沉積較少。

麥得飲食法結合地中海飲食與得舒飲食，以植物性食物為主，又被稱為「心智飲食」，是一種對心智有益的飲食型態。顏顥說，麥得飲食法共有10種健腦食物，分別是全穀類、豆類、家禽、魚類、深綠色蔬菜、其他蔬菜、莓果、橄欖油、堅果、紅酒。其中莓果是一大特色，包括草莓、藍莓、蔓越莓、桑椹等，建議民眾每周至少攝取2份。

麥得飲食法也提出5種有害食物，分別為奶油及乳瑪琳、起司、紅肉、炸物、糕點甜食。顏顥表示，冰淇淋、糕餅及蛋糕每周建議攝取少於5份，紅肉則要少於4餐，炸物及速食每周攝取應少於1次。此外，建議民眾適量攝取乳製品。

失智症 風險

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