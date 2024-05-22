呼應食安政策 農業金庫24日展售四大標章農產

台灣的公廁近年來雖陸續進行改造升級，但使用者若缺乏同理心，公廁的環境衛生也難維持乾淨整潔的狀態。近日，一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，不滿要特地用手把蓋子掀開，並表示當馬桶蓋是蓋著的情況，很難確認馬桶是否乾淨，直呼「真的超級莫名其妙」文章一出，即引發網友兩派論戰。...

2024-05-22 20:18