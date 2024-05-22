綠領人才趨勢 企業全面綠化、綠色素養適用各行業

隨著永續意識提高，學界、金融界和人力銀行業者皆指出，企業對綠領人才的需求，不再只是局限在碳盤查、再生能源等領域；能把個人技能與永續觀念結合的「綠色思維」，是未來人才競爭力關鍵。

「先培育人才，才能經營永續事業。」玉山金控綜合管理處處長陳勸仁說，不論是白領還是藍領工作者，「綠色思維很重要」。聯合報系永續工作室永續長羅國俊也指出，傳統認為企業關心永續只是為了形象，但現在各大企業、各個部門都在為永續動員，「企業正展開全面『綠』化。」

因關注永續人才培育及青年未來發展，聯合報系永續工作室舉辦「新世代綠領人才」系列講座，首場講座22日在東海大學登場，邀請玉山金控、104人力銀行及東海大學分享對綠領人才培育的觀察。

104人力銀行職涯教育長暨副總經理王榮春表示，現在各行各業都可跟永續專才結合。例如：工作技能為「財務金融」者可編纂永續報告書、企管人才可擔任公司內的永續管理師；對室內裝修有興趣者，也有強調環保塗裝材料的「綠裝修」行業可投入。王榮春說，只要對SDGs永續領域感興趣，又有一技之長，綠領職涯比想像中多元。

綠色思維不只在業界發酵，也走進校園。東海大學副校長暨永續長張嘉修分享，東海大學會提供學生「電子履歷」分析資訊，在校期間修過哪些永續相關的課程、活動，又各自對應哪些目標，透過電子履歷統計都一目了然，也可為學生未來職涯加分。東海大學去年2月也設置跨域創新學院，推動「產業微學程」讓業師進入校園開課，讓學生累積永續相關的業界經驗。

對企業來說，內部員工綠色素養的累積也得層層遞進。玉山金控綜合管理處處長陳勸仁分享，玉山金控針對不同層級的同仁，規劃獨有的永續學習主軸。例如：新進行員得先建立對永續的基本認知、中階主管則要讓職能跟永續專業結合，高階經理人則強調永續概念傳承。

陳勸仁提醒，企業ESG轉型是數位兼永續的「雙軸轉型」，因此綠領人才要掌握好數位技能，也要與不同年齡層的同仁多交流。他分享，近期玉山金控處長級以上的主管每周會上課進修人工智慧知識，就是請廿多歲的同仁擔任AI助教，相互學習與成長。