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兩廳院2023年票房15.7億元 戲劇類第一名是它

中央社／ 台北22日電
「清明時節」2023昇華版，由老班底張靜之(右)演出游安順婚姻第三者。圖／綠光劇團提供
「清明時節」2023昇華版，由老班底張靜之(右)演出游安順婚姻第三者。圖／綠光劇團提供

國家兩廳院今天發布OPENTIX年度數據報告，2023年總票房達15.7億，售票數205萬張；其中現代戲劇類票房第1名為綠光劇團的「清明時節」，舞蹈類票房第1名則為雲門舞集的「薪傳」。

OPENTIX兩廳院文化生活今天發布「2023年售票數據及消費行為報告」，表演藝術類不僅票房達15.4億元，中大型演出售票率更由2022年的5成提升至6成，總場次亦增加至6729場，3項指標數據皆創下歷年新高。

傳統戲曲類票房第1名為唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，音樂類第1名為狂美「久石讓的燦爛樂章」交響音樂會，舞蹈類前3名都由雲門舞集包辦。銷售數字根據OPENTIX依2023年當年度演出節目的實售票數排名，包含所有巡演場次售票數。

國家兩廳院副總監許美玲今天在發布會上表示，疫情後，歷經產業重組與生活習慣的改變，台灣消費市場從不確定慢慢走向穩定，「我們非常高興看到2023年的藝文生態能夠再度展現活力。」OPENTIX售票系統於2023年會員人數也突破82.6萬，顯示2023年藝文消費及參與熱度持續回溫。

許美玲分享，近年兩廳院持續推動數位轉型，期望透過新的工具，協助表演藝術團隊看見藝文市場的脈動及消費行為樣貌，並藉此協助產官學三面向的業界人士掌握表演藝術的未來趨勢，「希望今日的數據發布能夠為產業發展及文化政策制定，提供實質的數據資料與佐證。」

國家兩廳院業務發展部經理周巧絃表示，根據數據報告，近年最受矚目的音樂劇銷售數字明顯增長，多部台灣音樂劇表現亮眼，引發觀眾口碑迴響，促進了觀眾進劇場的動能。

另外，文化部的青年政策文化幣確實有效刺激2023年青年的表演藝術消費及參與熱度，OPENTIX將持續透過消費追蹤，觀察文化幣政策對青年接觸藝術文化的影響。

兩廳院 音樂劇

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