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水藍與國台交合作20年 布魯克納交響曲饗樂迷

中央社／ 台北22日電

從2004年至今，國立台灣交響樂團首席客席指揮水藍已經與樂團合作20年，在上半年即將結束的樂季最終場音樂會，水藍安排布魯克納「第七號交響曲」，「我已到了可掌握這首樂曲火候的年紀。」

水藍表示，排練時樂團要很注重和聲的變化，但他建議觀眾不用仔細推敲這些作曲技法，「我覺得布魯克納（A.Bruckner）的音樂就像人們沿著河岸走，邊翻翻書，邊欣賞沿途不同景緻般，可以很輕鬆愜意。」

國台交今天發布新聞稿表示，國台交音樂會最終場音樂會除了布魯克納的「第七號交響曲」之外，也邀請維也納鋼琴家雅妮卡．薇威克（Anika Vavic）與團合作，帶來蕭斯塔高維契（D. Shostakovich）的「第二號鋼琴協奏曲」。

薇威克出生於塞爾維亞的貝爾格勒，16歲時赴維也納求學，維也納音樂及表演藝術大學畢業，展開演奏生涯，是奧地利政府女性藝術獎章音樂類得主。

水藍表示，年輕時總覺得自己無法駕馭布魯克納的音樂，現在正是時候，「聆聽布魯克納的音樂不僅可以感受到人性、野性，也可以聽見他的信仰上帝。」水藍表示布魯克納也是一名管風琴演奏家，他的生活非常簡單，只有音樂與宗教，直到這首「第七號交響曲」發表之後，他的音樂才開始被大家看見。

國台交團長劉玄詠表示，今年是布魯克納誕生200週年，各大樂團都在演奏他的作品，國台交也以這首「第七號交響曲」紀念大師。另外，這次演出蕭斯塔高維契寫給兒子19歲的生日禮物，曲調優美，也可以聽見鋼琴家薇威克的精采技巧。

音樂會將於6月1日在台中國台交演奏廳，6月2日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。

交響曲 交響樂團 音樂會

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