見女廁馬桶沒掀蓋「像開驚喜包」超火大 網曝1秘訣不用跟屎面對面

台灣的公廁近年來雖陸續進行改造升級，但使用者若缺乏同理心，公廁的環境衛生也難維持乾淨整潔的狀態。近日，一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，不滿要特地用手把蓋子掀開，並表示當馬桶蓋是蓋著的情況，很難確認馬桶是否乾淨，直呼「真的超級莫名其妙」，文章一出，即引發網友兩派論戰。

一名女網友在Dcard以「不要一直把馬桶蓋起來好嗎？」為題發文，稱最近越來越常看到女廁的馬桶蓋是蓋起來的，「真的超級莫名其妙，到底哪裡傳來的風氣啊？」原PO憤怒表示，外出時本就不想碰到公共廁所的物品，「還要我特地用手去把蓋子打開？」她並說若馬桶蓋是蓋著的情況，難以知道馬桶是否乾淨，「馬桶蓋是掀開的，一開門就知道乾不乾淨了」，直呼「到底為什麼某些女生生活習慣這麼差啊？真的非常火大！」

文章一出，有網友反擊表示「蓋著沖水才是生活習慣好，還有本來就是要蓋到下一個人使用的時候才能開，沒有要使用就不能開」、「馬桶蓋蓋起來本來就是防止細菌飄散，不蓋就是整間廁所充滿妳看不到的細菌」、「蓋起來沖才是常識，會怕馬桶裡沒沖乾淨，就在掀蓋前先按一次沖水」、「日本跟南韓都習慣蓋著欸，這樣就要生氣，如果妳去旅遊可能每天會氣死」。

但也有網友理解原PO的感受，「每次打開馬桶蓋，都像在開驚喜包」、「我看到蓋著的馬桶蓋也會心生恐懼，直接換下一間有開著的上」、「我碰過蓋著的幾乎都是裡面有殘留的大便，或是馬桶壞掉沖不下去才蓋著」、「我的經驗，公廁蓋起來的馬桶有六成都是沖不乾淨的」、「我也是超級討厭看到馬桶蓋蓋著」。

另有網友指出，前一個使用者沖馬桶後應自行檢查，「認同可以蓋著沖，但沖完請打開，不然常常一翻開就看到上一個的遺留物，真的很驚悚」、「有些馬桶沖力沒那麼強，或者有些人衛生紙用比較多張，要多沖幾次才會沖乾淨，蓋著沒確定有沒有沖乾淨就離開很不負責任」、「在外面妳蓋起來按沖馬桶怎麼知道屎沖掉了沒，又不是每個地方水壓都沒問題，至少要打開確認吧」、「至少沖完等一會再掀起來檢查有沒有沖乾淨吧，尿都不一定能一次沖乾淨了，更何況是屎，有些人甚至蓋起來後直接忘記沖水的」。

有網友則提供建議，「我如果怕髒都會捏著一小角衛生紙去掀馬桶蓋，而且說真的坐墊跟沖水鈕更髒」、「我會習慣性的先按一次沖水，確保馬桶沒壞，也確保打開不會看到什麼，然後再使用紙巾打開馬桶蓋，丟掉後消毒馬桶坐墊」。

據聯合報報導，美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）的教授克里馬迪（John Crimaldi）曾表示沖水的瞬間因為水流噴濺壓力，馬桶裡的細菌和髒汙會隨氣旋噴散至空氣中，建議沖馬桶時最好蓋上馬桶蓋，但後續一項在《美國感染控制期刊》發表的研究發現，蓋上馬桶蓋並不能有效阻隔病毒噴濺。該研究指出，無論馬桶蓋是蓋上或是打開，在馬桶表面或附近地板採集到的病毒量沒有顯著差異。能減少病毒量的唯一有效方法，是針對馬桶、馬桶水和周遭環境確實消毒。