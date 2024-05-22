快訊

殺人未遂犯地藏庵祈福擲無筊 化名躲新莊打零工「包吃住」日領1465元

手麻腳麻、單側手腳無力...等危險因子別輕忽！最快2天恐成「大中風」

殺人未遂犯逃亡隔天…就在新北找到工作！走出員工宿舍遭警一擁而上逮捕

見女廁馬桶沒掀蓋「像開驚喜包」超火大 網曝1秘訣不用跟屎面對面

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，表示外出時本就不想碰到公共廁所的物品，卻要特地用手把蓋子打開，並直呼馬桶沒掀蓋「根本不知道打開乾不乾淨」。情境示意圖。圖／ingimage
一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，表示外出時本就不想碰到公共廁所的物品，卻要特地用手把蓋子打開，並直呼馬桶沒掀蓋「根本不知道打開乾不乾淨」。情境示意圖。圖／ingimage

台灣的公廁近年來雖陸續進行改造升級，但使用者若缺乏同理心，公廁的環境衛生也難維持乾淨整潔的狀態。近日，一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，不滿要特地用手把蓋子掀開，並表示當馬桶蓋是蓋著的情況，很難確認馬桶是否乾淨，直呼「真的超級莫名其妙」，文章一出，即引發網友兩派論戰。

一名女網友在Dcard以「不要一直把馬桶蓋起來好嗎？」為題發文，稱最近越來越常看到女廁的馬桶蓋是蓋起來的，「真的超級莫名其妙，到底哪裡傳來的風氣啊？」原PO憤怒表示，外出時本就不想碰到公共廁所的物品，「還要我特地用手去把蓋子打開？」她並說若馬桶蓋是蓋著的情況，難以知道馬桶是否乾淨，「馬桶蓋是掀開的，一開門就知道乾不乾淨了」，直呼「到底為什麼某些女生生活習慣這麼差啊？真的非常火大！」

文章一出，有網友反擊表示「蓋著沖水才是生活習慣好，還有本來就是要蓋到下一個人使用的時候才能開，沒有要使用就不能開」、「馬桶蓋蓋起來本來就是防止細菌飄散，不蓋就是整間廁所充滿妳看不到的細菌」、「蓋起來沖才是常識，會怕馬桶裡沒沖乾淨，就在掀蓋前先按一次沖水」、「日本南韓都習慣蓋著欸，這樣就要生氣，如果妳去旅遊可能每天會氣死」。

但也有網友理解原PO的感受，「每次打開馬桶蓋，都像在開驚喜包」、「我看到蓋著的馬桶蓋也會心生恐懼，直接換下一間有開著的上」、「我碰過蓋著的幾乎都是裡面有殘留的大便，或是馬桶壞掉沖不下去才蓋著」、「我的經驗，公廁蓋起來的馬桶有六成都是沖不乾淨的」、「我也是超級討厭看到馬桶蓋蓋著」。

另有網友指出，前一個使用者沖馬桶後應自行檢查，「認同可以蓋著沖，但沖完請打開，不然常常一翻開就看到上一個的遺留物，真的很驚悚」、「有些馬桶沖力沒那麼強，或者有些人衛生紙用比較多張，要多沖幾次才會沖乾淨，蓋著沒確定有沒有沖乾淨就離開很不負責任」、「在外面妳蓋起來按沖馬桶怎麼知道屎沖掉了沒，又不是每個地方水壓都沒問題，至少要打開確認吧」、「至少沖完等一會再掀起來檢查有沒有沖乾淨吧，尿都不一定能一次沖乾淨了，更何況是屎，有些人甚至蓋起來後直接忘記沖水的」。

有網友則提供建議，「我如果怕髒都會捏著一小角衛生紙去掀馬桶蓋，而且說真的坐墊跟沖水鈕更髒」、「我會習慣性的先按一次沖水，確保馬桶沒壞，也確保打開不會看到什麼，然後再使用紙巾打開馬桶蓋，丟掉後消毒馬桶坐墊」。

據聯合報報導，美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）的教授克里馬迪（John Crimaldi）曾表示沖水的瞬間因為水流噴濺壓力，馬桶裡的細菌和髒汙會隨氣旋噴散至空氣中，建議沖馬桶時最好蓋上馬桶蓋，但後續一項在《美國感染控制期刊》發表的研究發現，蓋上馬桶蓋並不能有效阻隔病毒噴濺。該研究指出，無論馬桶蓋是蓋上或是打開，在馬桶表面或附近地板採集到的病毒量沒有顯著差異。能減少病毒量的唯一有效方法，是針對馬桶、馬桶水和周遭環境確實消毒。

公廁 南韓 女廁 廁所 日本 生活習慣 馬桶

延伸閱讀

婆婆變成繼母？好友尷尬「爸爸在跟婆婆搞曖昧」 網笑：親上加親

相關新聞

吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高...

見女廁馬桶沒掀蓋「像開驚喜包」超火大 網曝1秘訣不用跟屎面對面

台灣的公廁近年來雖陸續進行改造升級，但使用者若缺乏同理心，公廁的環境衛生也難維持乾淨整潔的狀態。近日，一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，不滿要特地用手把蓋子掀開，並表示當馬桶蓋是蓋著的情況，很難確認馬桶是否乾淨，直呼「真的超級莫名其妙」文章一出，即引發網友兩派論戰。...

包租公、股民優先？石崇良：健保補充保費調整已啟動修法

為解決健保財務困境，衛福部將調整補充保費費率，包租公、股票族等擁有資本利得者恐受到影響。健保署長石崇良今表示，考量補充保...

國際生物多樣性日 農業部攜手台積電推生態共融

今天是522國際生物多樣性日，農業部生物多樣性研究所與台積電合作啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，將攜手推廣公民...

呼應食安政策 農業金庫24日展售四大標章農產

呼應總統賴清德就職演說指將「強化食品安全」，歡慶成立19週年的全國農業金庫今天表示，24日將在其營業部騎樓舉辦有機、產銷...

北榮統計37年來食物中毒死亡46例：河豚最多 檳榔居次

「2024食物中毒研討會」今天舉行，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分享近年食物中毒諮詢統計，從1986至2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。