華航7月14日開航西雅圖 首航班機送好禮

夏季旅展機票促銷一波波。中華航空即將在今年7月14日開航西雅圖，也趁著線上旅展期間推出機票促銷優惠，即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，其中即將直飛的西雅圖最優惠未稅價只要2萬2092元起，搭乘首航班機更加碼贈限定專屬禮品。華航表示，活動期間於網站登錄再抽「全球不限航點來回機票」等夢幻大獎，多重好康強力放送中，規劃出遊的旅客可趁此檔把握購票。

華航表示，將以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖，特別為7月14日首航班機旅客準備限定好禮，包括獨具匠心的「旅行斜背袋」及「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素，由高雄小林村社區媽媽及非政府組織 （NGO） 合作培育的社區工坊手工打造，不僅充滿溫馨的在地感，更支持偏鄉就業。

此外，極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，紀念首航歷程，珍藏價值無限；還有可愛童趣的「動物旅人行李綁帶」，結合文創、環保、公益三大特色，獻上獨一無二的首航好禮，時尚實用兼具，公益環保隨行。

華航此波線上旅展，祭出精選航點82折起超值優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡未稅價不到6000元，國人最愛的日韓，首爾未稅價6068元起、福岡7708元起，還能熊本搭配鹿兒島雙點進出，暢遊大九州不走回頭路，彈性自由配不用8000元。

此外，華航澳洲航點超值促銷，布里斯本兩萬有找，直飛歐洲黃金6大航點全面優惠中，羅馬最優惠未稅價只要 2萬7405元起，省去中停轉機的時間，距離歐洲更靠近。

凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主將一人獨得6張全球不限航點來回機票，每月任選一個航點暢遊世界；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等豐富好禮抽不停。華航也將參與5 月24日至5月27日 KTF 高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日 TTE 台北國際觀光博覽會設攤。