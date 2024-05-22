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麥得飲食可降五成阿茲海默症風險 營養師曝攝食關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%阿茲海默症風險。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%阿茲海默症風險。記者林琮恩／攝影

高齡化趨勢明顯，失智症是長者一大威脅。在台灣，65歲以上長者，每13人就有1人是失智症患者，輕微認知障礙者占比則有將近18%。坊間流傳各式預防失智的飲食方式，三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%阿茲海默症風險。

顏顥表示，除前述研究外，一篇發表於2022年的期刊研究亦指出，麥得飲食遵從性高，可降低罹患失智症風險；另一篇去年發表在「Neurology」期刊的研究也指出，深色蔬菜攝取量愈多，發生阿茲海默症的機率愈低，遵守麥得飲食的人，腦部神經病變機率下降，且影響腦萎縮的β類澱粉蛋白沉積較少。

「麥得飲食法結合地中海飲食、得舒飲食，以植物性食物為主，又被稱為心智飲食，是一種對心智有意的飲食型態。」顏顥表示，麥得飲食法共有10項有益食物，分別是：全穀類、豆類、家禽、魚類、深綠色蔬菜、其他蔬菜、莓果、橄欖油、堅果、紅酒，其中莓果是一大特色，建議民眾每周至少攝取2份，除草莓、藍莓、蔓越莓外，台灣常見的桑椹也是莓果類來源。

麥得飲食法也列出5種有害食物，分別為奶油及乳瑪琳、起司、紅肉、炸物、糕點甜食。顏顥表示，冰淇淋、糕餅及蛋糕每週建議攝取少於5份，紅肉則要少於4餐，炸物及速食每周攝取應少於1次。另，麥得飲食雖未建議乳品攝取，但站在均衡飲食觀點，仍建議民眾適量攝取乳製品。

三軍總醫院設計一系列麥得飲食家常食譜。顏顥表示，甜點「莓果麥麥」以燕麥片加上藍莓、蔓越莓、杏仁作為主要食材，作法是將燕麥片加入熱水泡開，冰鎮後擺上藍莓、蔓越莓等，再撒上杏仁碎即完成，建議民眾可挑選當季莓果，以草莓、葡萄等替換均可。

三軍總醫院設計一系列麥得飲食家常食譜，甜點「莓果麥麥」以燕麥片加上藍莓、蔓越莓、杏仁作為主要食材，作法是將燕麥片加入熱水泡開，冰鎮後擺上藍莓、蔓越莓等，再撒上杏仁碎即完成。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院設計一系列麥得飲食家常食譜，甜點「莓果麥麥」以燕麥片加上藍莓、蔓越莓、杏仁作為主要食材，作法是將燕麥片加入熱水泡開，冰鎮後擺上藍莓、蔓越莓等，再撒上杏仁碎即完成。記者林琮恩／攝影

失智症 草莓

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