快訊

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

搭中捷被砍刀刀見骨 高中生父難眠嘆：不怪嫌犯雙親、仇恨沒有用

「活蛞蝓壽司」源頭找到了 合點壽司晚間發聲明致歉

麥得飲食防失智 營養師推「穀粒長紅」食譜

中央社／ 台北22日電
三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%阿茲海默症風險。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院營養部營養師顏顥指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%阿茲海默症風險。記者林琮恩／攝影

台灣銀髮浪潮的失智症威脅不容忽視，國際文獻證實以天然、植物性食物為主的麥得飲食可預防失智症，三軍總醫院營養師今天分享健康的「穀粒長紅」食譜，民眾在家也能輕鬆烹飪。

提到防失智症飲食，結合「地中海飲食」和「得舒飲食」的麥得飲食是營養新概念，三軍總醫院營養部營養師顏顥今天在記者會介紹，麥得飲食一種以天然、植物性食物為主的飲食型態，具神經保護作用，對大腦及心血管健康有益處。

麥得飲食法推薦10種健腦食物，第1是糙米、藜麥和燕麥片等全穀類，每天至少攝取3份；第2為黃豆、毛豆、黑豆等豆類，建議每週至少攝取4餐；第3則是每週至少攝取2餐家禽，如雞肉、火雞等，但不可油炸；第4為每週至少攝取1餐魚類。

第5是每週至少攝取6份深綠蔬菜，如菠菜、青花菜、地瓜葉等；第6則為每天至少攝取1份菇類、甜椒、蘿蔔等其他蔬菜；第7是每週至少攝取2份莓果；第8建議最為主要烹調用油選用橄欖油；第9是每週至少攝取5份堅果；最後是每天一杯120c.c.左右紅酒。

麥得飲食中也提出應避免對人體有害的食物，包含每天應少於1大匙奶油，建議以橄欖油為主要烹飪用油；每週少於1份起司；豬、牛、羊肉及其製品應每週少於4餐；強烈不建議吃炸物，尤其是速食，應每週少於1次；冰淇淋、糕餅、蛋糕等糕點甜食，每週少於5份。

顏顥的「穀粒長紅」麥得飲食家常食譜作法簡單，首先將米、香菇洗淨浸泡，以香菇水炊飯用，鮭魚抓醃後切塊，起油鍋將魚煎至金黃，加入香菇、番茄、玉米粒拌炒後起鍋，米鍋中依序放入米、炒料、鮭魚，加入米酒、鹽調味，再加入1：13的水，開始蒸飯模式，盛盤灑上蔥花完成。

據統計，台灣65歲以上老人中約每13人就有1名失智患者，輕微認知障礙者占總人口17.99%。失智症形成原因多樣，除與身體組織病變有關，營養失調、中樞神經感染等也可能導致失智症的發生，研究指出以麥得飲食為主的高齡長者，實行5年可顯著減緩認知功能衰退。

失智症 香菇

延伸閱讀

白醬義大利麵不是最肥！「x醬」才是熱量炸彈，直逼千卡 營養師教4授吃法更健康

全台失智人口達35萬 「阿姨，上學囉！」推廣社區友善

毛豆吃多易腹脹，營養師告訴你一天可以吃多少？搭配2物吃也可消脹助消化

「這種澱粉」竟能降低膽固醇！營養師認證4種食物還有助穩定血糖

相關新聞

吃魚丸半小時後以為急性過敏 醫推測可能「中毒」了

海鮮過敏，其實可能是組織胺中毒！組織胺中毒常發生於已腐敗的鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，或鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等，且高...

健檢陷阱新發現／為何數值正常也不能輕忽？四種慢性病的隱形徵兆

健康檢查的紅字部分總讓人感到憂心，但即使數字正常也不能掉以輕心，例如顯示肝功能的指標AST在標準值內，還是可能有肝臟疾病。

麥得飲食防失智 營養師推「穀粒長紅」食譜

台灣銀髮浪潮的失智症威脅不容忽視，國際文獻證實以天然、植物性食物為主的麥得飲食可預防失智症，三軍總醫院營養師今天分享健康...

國際生物多樣性日 農業部攜手台積電推生態共融

今天是522國際生物多樣性日，農業部生物多樣性研究所與台積電合作啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，將攜手推廣公民...

見女廁馬桶沒掀蓋「像開驚喜包」超火大 網曝1秘訣不用跟屎面對面

台灣的公廁近年來雖陸續進行改造升級，但使用者若缺乏同理心，公廁的環境衛生也難維持乾淨整潔的狀態。近日，一名女網友因為時常在公共廁所看到沒掀蓋的馬桶而氣炸，不滿要特地用手把蓋子掀開，並表示當馬桶蓋是蓋著的情況，很難確認馬桶是否乾淨，直呼「真的超級莫名其妙」文章一出，即引發網友兩派論戰。...

呼應食安政策 農業金庫24日展售四大標章農產

呼應總統賴清德就職演說指將「強化食品安全」，歡慶成立19週年的全國農業金庫今天表示，24日將在其營業部騎樓舉辦有機、產銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。