麥得飲食防失智 營養師推「穀粒長紅」食譜

台灣銀髮浪潮的失智症威脅不容忽視，國際文獻證實以天然、植物性食物為主的麥得飲食可預防失智症，三軍總醫院營養師今天分享健康的「穀粒長紅」食譜，民眾在家也能輕鬆烹飪。

提到防失智症飲食，結合「地中海飲食」和「得舒飲食」的麥得飲食是營養新概念，三軍總醫院營養部營養師顏顥今天在記者會介紹，麥得飲食一種以天然、植物性食物為主的飲食型態，具神經保護作用，對大腦及心血管健康有益處。

麥得飲食法推薦10種健腦食物，第1是糙米、藜麥和燕麥片等全穀類，每天至少攝取3份；第2為黃豆、毛豆、黑豆等豆類，建議每週至少攝取4餐；第3則是每週至少攝取2餐家禽，如雞肉、火雞等，但不可油炸；第4為每週至少攝取1餐魚類。

第5是每週至少攝取6份深綠蔬菜，如菠菜、青花菜、地瓜葉等；第6則為每天至少攝取1份菇類、甜椒、蘿蔔等其他蔬菜；第7是每週至少攝取2份莓果；第8建議最為主要烹調用油選用橄欖油；第9是每週至少攝取5份堅果；最後是每天一杯120c.c.左右紅酒。

麥得飲食中也提出應避免對人體有害的食物，包含每天應少於1大匙奶油，建議以橄欖油為主要烹飪用油；每週少於1份起司；豬、牛、羊肉及其製品應每週少於4餐；強烈不建議吃炸物，尤其是速食，應每週少於1次；冰淇淋、糕餅、蛋糕等糕點甜食，每週少於5份。

顏顥的「穀粒長紅」麥得飲食家常食譜作法簡單，首先將米、香菇洗淨浸泡，以香菇水炊飯用，鮭魚抓醃後切塊，起油鍋將魚煎至金黃，加入香菇、番茄、玉米粒拌炒後起鍋，米鍋中依序放入米、炒料、鮭魚，加入米酒、鹽調味，再加入1：13的水，開始蒸飯模式，盛盤灑上蔥花完成。

據統計，台灣65歲以上老人中約每13人就有1名失智患者，輕微認知障礙者占總人口17.99%。失智症形成原因多樣，除與身體組織病變有關，營養失調、中樞神經感染等也可能導致失智症的發生，研究指出以麥得飲食為主的高齡長者，實行5年可顯著減緩認知功能衰退。