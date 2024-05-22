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好驚愕！50歲壯男血便竟罹超低位直腸癌3期 精準治療保住肛門

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
王姓男子（右）感謝中國附醫醫療團隊讓他成功保肛，免裝人工肛門，左為醫師陳奕彰。圖／中國附醫提供
王姓男子（右）感謝中國附醫醫療團隊讓他成功保肛，免裝人工肛門，左為醫師陳奕彰。圖／中國附醫提供

50歲王姓上班族一年半前覺得解便不乾淨、有異物感，直到血便，健檢被診斷為超低位直腸癌第三期，腫瘤經放射線治療縮至4公分，醫師建議開刀切除但無法保留肛門，讓他驚愕不已，直至轉介向中國醫藥大學附設醫院大腸直腸肛門外科醫師陳奕彰求診，接受6次化療再以達文西機械手臂手術切除腫瘤，完整保留肛門，術後追蹤半年恢復情況良好，目前無復發跡象。

中國附醫大腸直腸肛門外科代主任張伸吉指出，陳奕彰的論文研究也發現，達文西機械手臂和一般微創手術相比能清除更多轉移淋巴結和較少的手術併發症，此論文刊登於今年美國內視鏡醫學會雜誌，陳奕彰獲邀6月至美國醫學年會演講。

陳奕彰說，超低位直腸癌是腫瘤距離肛門口六公分以內，一般手術可能會直接切除直腸肛門，並且需要永久性人工肛門。王男為超低位直腸癌病人，接受6次化學治療後，因腫瘤非常接近肛門，但並無侵犯括約肌，經評估在去年10月接受達文西機械手臂手術切除腫瘤，手術傷口五處，每處僅1公分，完整保留肛門。

張伸吉說，達文西機械手臂可提供高解析3D立體視野可放大至10倍，可模仿雙手做旋轉、抓取、捏夾，在狹小骨盆腔進行複雜手術，例如低位直腸癌和攝護腺手術等，避免傷害到排便、排尿和性功能神經。

陳奕彰說明，健保署去年3月將達文西手術納入直腸癌部分健保給付後，呼籲民眾定期接受篩檢可減少晚期大腸癌發生率，早期發現、早期治療。達文西機械手臂可達到精準割，保留完整肛門和排尿、排便和性功能這些微小神經，加速術後恢復。

微創手術 腫瘤 達文西

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