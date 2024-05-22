100元秒變200元好市加倍券來了 換券條件超簡單

要讓花蓮震後經濟快速回溫，經濟部與花蓮縣政府合作，推出好市加倍券，5月25日至7月31的每周五、六、日，只要自備環保袋、杯、餐具等來花蓮四處夜市消費，就能以新台幣100元換到200元好市加倍券，在「福町夜市」、「自強夜市」、「原住民一條街夜市」及「各省一條街夜市」使用。

經濟部表示，為促進花蓮震後經濟快速回暖，經濟部與花蓮縣政府合作一系列熱鬧購物派對，串聯當地商圈、街區、市集、夜市和市場等店家，從5月25日到7月底，推出「傳市品牌好市加倍券」優惠方案；5月25日和6月2日分別在花蓮日出大道辦理「花蓮購物節」暖場市集及啟動記者會；6月1日啟動長達12周的「花蓮購物節」，透過活動和優惠讓購物體驗更有趣，鼓勵民眾多消費，活絡在地經濟。

「傳市品牌好市加倍券」優惠方案將從5月25日至7月31日每周五、六、日推出，民眾於活動期間至東大門四處夜市，即福町夜市、自強夜市、原住民一條街夜市及各省一條街夜市，使用自備環保袋、環保杯、環保餐具組等，就可以到服務台，以100元兌換200元好市加倍券，各分區夜市加倍券必須在該夜市使用，數量有限換完為止。

東大門四處夜市發券服務台位置：福町夜市（福町夜市重慶門旁）、自強夜市（D40攤位前）、原住民一條街（E20攤位前）以及各省一條街（各省一條街重慶路入口牌樓處）。

5月25日及6月2日在花蓮日出大道舉辦「花蓮購物節」暖場市集及啟動記者會，現場聚集商圈店家、市場商家、東大門夜市店家以及青年創意攤商逾30攤。活動內容包括原住民舞蹈、歌唱表演、爵士鼓等精彩演出，民眾只要於市集現場消費、打卡上傳分享活動，即可獲抽獎機會、把好禮帶回家。