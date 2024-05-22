快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

100元秒變200元好市加倍券來了 換券條件超簡單

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
兌換好市加倍券，100秒變價值200元，經濟部與花蓮縣政府聯手刺激花蓮地震後觀光人氣。圖／花蓮觀光資訊網
兌換好市加倍券，100秒變價值200元，經濟部與花蓮縣政府聯手刺激花蓮地震後觀光人氣。圖／花蓮觀光資訊網

要讓花蓮震後經濟快速回溫，經濟部與花蓮縣政府合作，推出好市加倍券，5月25日至7月31的每周五、六、日，只要自備環保袋、杯、餐具等來花蓮四處夜市消費，就能以新台幣100元換到200元好市加倍券，在「福町夜市」、「自強夜市」、「原住民一條街夜市」及「各省一條街夜市」使用。

經濟部表示，為促進花蓮震後經濟快速回暖，經濟部與花蓮縣政府合作一系列熱鬧購物派對，串聯當地商圈、街區、市集、夜市和市場等店家，從5月25日到7月底，推出「傳市品牌好市加倍券」優惠方案；5月25日和6月2日分別在花蓮日出大道辦理「花蓮購物節」暖場市集及啟動記者會；6月1日啟動長達12周的「花蓮購物節」，透過活動和優惠讓購物體驗更有趣，鼓勵民眾多消費，活絡在地經濟。

「傳市品牌好市加倍券」優惠方案將從5月25日至7月31日每周五、六、日推出，民眾於活動期間至東大門四處夜市，即福町夜市、自強夜市、原住民一條街夜市及各省一條街夜市，使用自備環保袋、環保杯、環保餐具組等，就可以到服務台，以100元兌換200元好市加倍券，各分區夜市加倍券必須在該夜市使用，數量有限換完為止。

東大門四處夜市發券服務台位置：福町夜市（福町夜市重慶門旁）、自強夜市（D40攤位前）、原住民一條街（E20攤位前）以及各省一條街（各省一條街重慶路入口牌樓處）。

5月25日及6月2日在花蓮日出大道舉辦「花蓮購物節」暖場市集及啟動記者會，現場聚集商圈店家、市場商家、東大門夜市店家以及青年創意攤商逾30攤。活動內容包括原住民舞蹈、歌唱表演、爵士鼓等精彩演出，民眾只要於市集現場消費、打卡上傳分享活動，即可獲抽獎機會、把好禮帶回家。

6月1日開始長達12周的「花蓮購物節」，提供超過百項獎品給消費者參加抽獎，包括Gogoro電動機車、Apple iPad、ASUS筆記型電腦、萬元全國電子禮券、全聯禮券5000元等。

傳市品牌好市加倍券兌換方式。圖／花蓮縣政府觀光處提供
傳市品牌好市加倍券兌換方式。圖／花蓮縣政府觀光處提供

夜市 花蓮

延伸閱讀

上任第3天花蓮勘災 卓榮泰接召集人要求補助如期到位

不讓震後補助空窗 縣府提前推住台東抽6萬6旅遊金

刺激震後經濟 花蓮東大門夜市「加倍券」25日開跑

花蓮6年3大震釀傷亡 議員建議縣府成立防災局

相關新聞

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今傍晚起宜蘭地區及南投以北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風...

規模5.2地震仍為0403序列 氣象署曝較有感原因

今天下午4點花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央在花蓮縣政府南南東方18.6公里 ，位於台灣東部海域，地震深度...

地牛又翻身！16:00花蓮規模5.2地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天下午4點花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府南南東方18.6公里 ，位於台灣...

NCC預告電信業者語音接續費上限 新費率明年起實施

NCC（國家通訊傳播委員會）預告114-117年行動通信網路語音接續服務市場之顯著地位者接續費上限，此次規劃逐年調降為每...

台鐵斗六=斗南行人入侵 改採單線雙向行車

台鐵雲林斗六=斗南今天下午發生行人入侵事故，台鐵公司說明，今天下午1點03分斗六=斗南間後庄二平交道（K268+090處...

100元秒變200元好市加倍券來了 換券條件超簡單

要讓花蓮震後經濟快速回溫，經濟部與花蓮縣政府合作，推出好市加倍券，5月25日至7月31的每周五、六、日，只要自備環保袋、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。