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靠「血漿置換術」降邦克列酸濃度 專家：效果極為有限

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
臨床毒藥物諮詢中心今舉辦食物中毒研討會，討論議題包含寶林茶室中毒個案使用血漿置換術的成效分析。本報資料照片
臨床毒藥物諮詢中心今舉辦食物中毒研討會，討論議題包含寶林茶室中毒個案使用血漿置換術的成效分析。本報資料照片

臨床毒藥物諮詢中心今舉辦食物中毒研討會，以「從學界的觀點看近期台灣食安事件政府和業界的管理及因應對策」為主題。針對寶林茶室中毒個案使用血漿置換術的成效分析，台北榮總醫學及臨床毒物部醫師何揚表示，雖然有幫助，短期可以降低體內毒素，但效果並不顯著。

寶林茶室中毒案中，因為米酵菌酸（新譯邦克列酸）1至1.5毫克就可能致命，卻又沒有解毒劑，衛福部建議醫師使用「血漿置換術」，以一比一的方式幫病人替換血液，已達把有害物洗身體的目標。

何揚表示，受感染的病人會產生可能會產生急性肝腎衰竭，且有低血糖等症狀，致死率高。參考國外針對邦克列酸中毒個案的血漿置換術數據來看，執行血漿置換術之後，血液中的邦克列酸濃度會下降，短期可以移除部分邦克列酸，但是隔天又會回升，累積8次血漿置換術後移除約5.51毫克的邦克列酸，效果比血液透析好。

何揚指出，邦克列酸的在人體內自身清除很慢，血液透析無法有效幫助，並且再身體內分佈面積廣大，大部分在組織、脂肪間，同時也沒有有效的解毒劑能加速毒素排出體外或是減少身體吸收，

北榮在此次並未收治寶林茶室中毒個案，而是協助三總、北醫做洗腎洗肝療法分析。何揚表示，不論是血液透析、過濾移除術都沒有看到邦克列酸被有效洗出，僅有血漿置換術稍微有效果，但是移除數量並不多，移除的量跟濃度沒有顯著變化。以已逝世的病人來看，一開始邦克列酸濃度確實有一個高峰，每做一次血漿置換約讓濃度打6至8折，但後續檢驗也會出現反彈。

血液透析 邦克列酸 食物中毒

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