機車自摔手腕撐地久痛半年 醫生曝：三角纖維軟骨破損

台中王姓男子為上班族，半年前騎車下班時發車禍，摔倒時下意識用手撐地，之後手腕便開始疼痛無力現象，經Ｘ光檢查、推拿、打針吃藥等非但無效，反而越發嚴重，轉往光田醫院就診。骨科部長楊鎮源表示，王的三角纖維軟骨複合體(簡稱TFCC)破損，以腕關節鏡微創修補手術治療，三個月後手部復原良好，已重拾正常生活。

楊鎮源說，「三角纖維軟骨複合體」，是手腕功能的重要基石，它位於腕骨、橈骨、尺骨間的三角空間中，由相鄰纖維軟骨與韌帶組成的複合體，除了負責緩衝手腕承重，也能夠穩定手腕橈骨與尺骨間的關節，最常見損傷原因為意外創傷，如跌倒手撐地，搬重物、牽機車扭傷等。

醫院檢查，王先生手腕尺側有明顯壓痛點，在手掌扭轉、背曲、尺側擠壓的動作下更嚴重，造成關節活動度與握力受限，遠端橈骨與尺骨間關節鬆動也因不穩定、容易出現喀喀聲響。經腕關節鏡檢查，還可即時針對各種程度的損傷進行修復處理，是處理TFCC破損的好幫手。

楊振源提到，TFCC損傷過去須畫開大傷口打開關節腔，才能看清楚關節軟骨，現在透過腕關節鏡的小傷口，就能將病灶看得一清二楚，且僅需利用四條縫線，穿過骨通道即可完成修補手術，在手術後約需 3至6個月復健期。