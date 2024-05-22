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補充保費不採統一調漲3% 健保署已啟動修法

中央社／ 台北22日電

健保改革研擬擴大健保費基，外傳將調漲補充保費至3%，健保署長石崇良今天回應，目前還沒有3%方案，補充保費不採統一費率，將依各項屬性提出不同計算方式，已啟動相關修法。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。

石崇良接受媒體聯訪時表示，以現行健保財務結構，多達8成是一般保費，補充保費僅占1成、剩下1成由政府負擔。隨著台灣人口老化，醫療支出成長，但少子化勞動人口數持續下降，繳費人口減少，若持續採取一般保費作為主要收入來源，受薪階級者保費負擔恐越來越重。

石崇良說，自二代健保開辦以來，補充保費調整都是受一般保費影響，對受薪階級而言，一般保費與補充保費連動調整並不公平，基於衡平性，兩者應該脫鉤討論，目前初步規劃，依據公平性及量能付費概念，不採取統一費率，「所以沒有3%，不然又會掉進統一費率。」

隨著醫界近期不斷呼籲保障健保點值，石崇良表示，若未來逐步執行1點1元方案，受薪階級費率壓力恐怕只會更大，補充保費改革勢在必行，將檢視6類補充保費項目，依屬性設計不同費率計算方式。暫時無法確定是否所有項目都調漲，但一定會與一般保費脫鉤。

石崇良提到，保費結構改革，需要全面性討論，健保才可能永續經營，因補充保費與一般保費脫鉤牽涉健保法修法，需要與各界討論後，提出修法草案，送入立法院審法案，在前衛福部長薛瑞元時期已展開修法討論，主責單位為社保司，暫時無法給出明確草案出爐時程。

保費 保障健保點值 石崇良

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