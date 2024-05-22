規模5.2地震仍為0403序列 氣象署曝較有感原因
今天下午4點花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央在花蓮縣政府南南東方18.6公里 ，位於台灣東部海域，地震深度5.3公里，16縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，這次地震也是0403花蓮地震餘震之一，受到板塊推擠觸發，座落在偏南邊發生，由於地震深度較淺，在較遠的中部地區高樓也會較有感。
廖哲緯指出，這起地震有達國家級警報門檻，在花蓮、南投都有3到4級，有針對花蓮縣發出警報，由於地震深度較淺，在較遠的中部地區高樓較有感，台北雖然僅1級，但在較高樓也可能有感。近日台灣有一些降雨，加上梅雨季將至，呼籲民眾到山區要多注意土石鬆脫、地質不穩定。
他表示，這次地震也是0403花蓮地震餘震之一，受到板塊推擠觸發，座落在偏南邊發生，仍是南北向應力調整，相較於過去幾起餘震沒有很大。根據統計，0403花蓮地震至今已有1460起地震，其中規模5到6就有76起，民眾不用太擔心。
他也提醒，由於主震規模達7.2，破裂長度較長，需要足夠時間能量釋放，在主震後的3到6個月以上都可能有餘震發生，民眾可多加留意。
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