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明各地持續有雨 周末短暫放晴、下周又有鋒面接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地有短暫陣雨或雷雨，午後東半部地區、西半部山區有局部大雨。本報資料照片
明天各地有短暫陣雨或雷雨，午後東半部地區、西半部山區有局部大雨。本報資料照片

中央氣象署指出，明天鋒面還是在台灣上空，各地還是有短暫陣雨或雷雨，午後東半部地區、西半部山區有局部大雨。周五、周六鋒面遠離，中部以北、東北部地區及南部山區仍有雨勢。下周日、周一鋒面遠離，各地為多雲到晴，僅花東地區有不定時局部陣雨，但緊接周二、周三有另一波鋒面影響，各地將再贏來雨勢。

氣象署預報員張承傳表示，明天天氣與今天類似，鋒面還是在台灣上空，但對流偏海上，陸地有降雨空檔，各地還是有短暫陣雨或雷雨，午後降雨更明顯，在東半部地區、西半部山區有局部大雨。溫度方面，北部、宜花地區約26至28度，其他地區29至31度。

張承傳指出，周五、周六鋒面遠離，中部以北、東北部地區及南部山區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區主要為午後雷陣雨，尤其周五水氣還較多，西半部山區、及東北部地區有較大雨勢。下周日、周一偏東南風，各地為多雲到晴，僅花東地區有不定時局部陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，這兩天北部高溫可達30度，中南部33、34度。

他表示，下周二、周三另一波鋒面影響，鋒面前緣西南風明顯，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部可能有局部大雨，一路到6月1日鋒面可能都會在台灣附近，降雨機率差不多。

颱風部分，他則說，目前有在組織發展中，目前趨勢是往呂宋島東方海面一帶，對台灣直接影響不大。

氣象署 鋒面 雷雨

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