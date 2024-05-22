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房思琪的初戀樂園英文版 紐約讀者迴響熱烈

中央社／ 台北22日電

已故台灣作家林奕含小說「房思琪的初戀樂園」英文版21日在美國正式發行，首場新書發表講座在Yu & Me Books書店舉行，讀者迴響熱烈。

根據文化部發布新聞稿，文化部駐紐約台北文化中心和美國出版社HarperVia特別為本書舉行發表會，由台灣譯者湯絜蘭（Jenna Tang）與英文版主編艾莉莎．法蘭克（Alexa Frank）進行對談，獲得眾多讀者深刻共鳴。

Yu & Me Books是紐約首家由亞裔女性創立的書店，在此辦發表會，別具意義。

「房思琪的初戀樂園」小說圍繞性、權力、升學主義等議題，近距離描繪性暴力受害者的心理狀態，以細膩筆觸提出尖銳的質問，英文版書封稱之為「對台灣#MeToo運動最具影響力的作品」。

在台灣出生成長的譯者湯絜蘭表示，「房思琪的初戀樂園」是自己首部正式出版的長篇小說譯作，她起心動念主動翻譯，正是因為看見這本書在性別議題上的代表性及重要性，希望性暴力議題能被更多人正視和討論。

湯絜蘭向讀者分享她的翻譯歷程，她於2021年在駐紐約台北文化中心支持的翻譯指導計畫下，接受翻譯家傅麥（Mike Fu）的指導並完成譯作。

湯絜蘭在會中表示，2016年的台灣選出首位女性總統，2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，這幾年台灣社會環境轉變很大，對性別議題的討論也有新的發展。

湯絜蘭也特別指出，台灣在去年再度掀起一連串#MeToo運動，擴及政治、媒體、校園、藝文及演藝圈等各場域，期待本書英文版帶動更多關注，讓性暴力的受害者都能在安全友善的環境下勇敢發聲。

本書英文版最終交由美國5大出版社之一的HarperCollins集團旗下出版社HarperVia發行，主編艾莉莎．法蘭克表示深受作品打動，故事內容雖然悲傷，但這樣的故事不只會發生在台灣，很值得用各種語言說給更多讀者聽。

房思琪 美國 英文

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